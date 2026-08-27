फ्लू की चपेट में आने पर इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, जल्द होंगे ठीक
क्या है खबर?
फ्लू एक ऐसी बीमारी है, जो हवा से फैलती है। यह किसी को भी हो सकती है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों को इससे जल्दी खतरा होता है। फ्लू का वायरस शरीर में 1 से 4 दिन तक रहता है और इसके लक्षण आमतौर पर 7 से 10 दिन में ठीक हो जाते हैं। हालांकि, इस दौरान कुछ बातों का ध्यान रखकर आप न केवल खुद को संक्रमण से सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि जल्दी ठीक भी हो सकते हैं।
#1
हाथ धोना है जरूरी
फ्लू के वायरस को फैलाने का सबसे आम तरीका हाथों के संपर्क में आना है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने हाथों को साफ रखें।
इसके लिए साबुन और पानी से अपने हाथों को नियमित रूप से धोते रहें।
इसके अलावा जब भी आपको छींक या खांसी आए तो टिश्यू पेपर का उपयोग करें और उसके बाद अपने हाथों को धो लें।
यह आदत न केवल आपको सुरक्षित रखेगी बल्कि दूसरों को भी संक्रमण से बचाएगी।
#2
चेहरे को छूने से बचें
फ्लू के वायरस को फैलाने का एक और तरीका चेहरे को छूना है।
जब आप किसी संक्रमित व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके हाथों में फ्लू के वायरस होते हैं और जब आप अपने चेहरे को छूते हैं तो ये वायरस आपके नाक, मुंह और आंखों के संपर्क में आ जाते हैं।
इसलिए जब तक आपको फ्लू के लक्षण न दिखने लगें, तब तक अपने चेहरे को छूने से बचें।
#3
खांसने और छींकने के दौरान मुंह को ढकें
फ्लू के वायरस को फैलाने का एक तरीका खांसना और छींकना भी है। जब भी आपको खांसी या छींक आए तो अपने मुंह को टिश्यू पेपर से ढकें और उसके बाद टिश्यू पेपर को तुरंत कूड़े में डाल दें।
इसके अलावा खांसने या छींकने के दौरान मुंह को ढकने के लिए मफलर या रूमाल का भी उपयोग न करें। यह आदत न केवल आपकी सुरक्षा करेगी बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखेगी।
#4
संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें
फ्लू का वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ऐसे में अगर परिवार में ही कोई सदस्य इससे संक्रमित हो जाता है तो उसे बाकी सदस्यों से दूरी बना कर रखें और उसके लिए अलग बर्तन, तौलिया और बिस्तर का उपयोग करें।
इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति को मास्क पहनाएं ताकि उसकी छींक और खांंसी की बूंदें अन्य लोगों तक न पहुंचें। यह सावधानी न केवल आपके परिवार की सुरक्षा करेगी बल्कि समाज को भी सुरक्षित रखेगी।
#5
खुद को हाइड्रेट रखें
फ्लू के दौरान खुद को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और संक्रमण को ठीक करने में मदद मिल सकती है।
इसके लिए दिनभर में 8 से 10 गिलास पानी का सेवन करें। इसके साथ ही नारियल पानी, ताजे फलों का रस और हरी सब्जियों का सूप भी पिएं। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और आप जल्दी ठीक हो सकते हैं।