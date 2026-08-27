फ्लू की चपेट में आने पर इन बातों पर दें ध्यान

फ्लू की चपेट में आने पर इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, जल्द होंगे ठीक

लेखन अंजली 12:33 pm Aug 27, 202612:33 pm

क्या है खबर?

फ्लू एक ऐसी बीमारी है, जो हवा से फैलती है। यह किसी को भी हो सकती है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों को इससे जल्दी खतरा होता है। फ्लू का वायरस शरीर में 1 से 4 दिन तक रहता है और इसके लक्षण आमतौर पर 7 से 10 दिन में ठीक हो जाते हैं। हालांकि, इस दौरान कुछ बातों का ध्यान रखकर आप न केवल खुद को संक्रमण से सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि जल्दी ठीक भी हो सकते हैं।