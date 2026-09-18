ओवर-द-काउंटर दवा लेने से पहले इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

अगर आपको कोई समस्या हो रही है और आपको लगता है कि उसकी दवा के लिए ओवर-द-काउंटर दवा लेनी चाहिए तो उससे पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

वैसे तो ओवर-द-काउंटर दवाओं को बिना डॉक्टर की सलाह के लेने की अनुमति होती है, लेकिन फिर भी किसी भी दवा को लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर होता है।

डॉक्टर सही मात्रा और समय के बारे में भी बता सकते हैं, जिससे आपकी समस्या जल्दी ठीक हो।