ओवर-द-काउंटर दवा लेने से पहले इन 5 बातों का रखें खास ध्यान
क्या है खबर?
आजकल कई ऐसी बीमारियां सामने आ रही हैं, जो सुनने में तो आम हैं, लेकिन इनके लिए दवा लेने से पहले कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आमतौर पर लोग डॉक्टर की सलाह के बिना ही ओवर-द-काउंटर दवा ले लेते हैं और इससे उनकी समस्या बढ़ सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताते हैं, जिन्हें ओवर-द-काउंटर दवा लेने से पहले ध्यान में रखना चाहिए।
#1
दवा के घटक जानना है जरूरी
कई लोग बिना दवा के घटक जाने ही इसे खा लेते हैं और इससे उनकी समस्या बढ़ सकती है। इसलिए किसी भी तरह की ओवर-द-काउंटर दवा लेने से पहले इसके घटक और उनके प्रभाव के बारे में जान लें।
बेहतर होगा कि आप दवा के इस्तेमाल से जुड़े सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और अगर आपको दवा के प्रभाव को लेकर कोई उलझन हो तो दवा के बारे में ऑनलाइन जानकारी लें।
#2
डॉक्टर से सलाह लें
अगर आपको कोई समस्या हो रही है और आपको लगता है कि उसकी दवा के लिए ओवर-द-काउंटर दवा लेनी चाहिए तो उससे पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें।
वैसे तो ओवर-द-काउंटर दवाओं को बिना डॉक्टर की सलाह के लेने की अनुमति होती है, लेकिन फिर भी किसी भी दवा को लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर होता है।
डॉक्टर सही मात्रा और समय के बारे में भी बता सकते हैं, जिससे आपकी समस्या जल्दी ठीक हो।
#3
दवा की मात्रा पर ध्यान दें
अगर आप किसी भी तरह की दवा खरीदने से पहले उसके इस्तेमाल से जुड़ी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आपको कितनी मात्रा में दवा लेनी चाहिए।
इसके अलावा इस बात पर भी ध्यान दें कि आपको इसे कितने समय तक लेना चाहिए।
दवा की अधिक मात्रा लेने से दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इसलिए दवा की सही मात्रा और समय का पता लगाकर ही इसका सेवन करें।
#4
दुष्प्रभाव के बारे में जानें
हर तरह की दवा का सेवन करने से कुछ न कुछ साइड इफेक्ट जरूर होते हैं।
वैसे ओवर-द-काउंटर दवाओं के साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, लेकिन फिर भी इससे होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानना जरूरी है। इससे आप उन साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए पहले से ही तैयार रहेंगे।
इसके अलावा दवा के दुष्प्रभाव के बारे में जानकर आप इसकी सही मात्रा और समय भी पता लगा सकते हैं।
#5
दवा खरीदने के लिए भरोसेमंद दुकान का करें चयन
अगर आप किसी भी तरह की ओवर-द-काउंटर दवा खरीद रहे हैं तो इसके लिए एक भरोसेमंद दुकान का चयन करना जरूरी है। इससे आपको अच्छी गुणवत्ता वाली दवा मिलेगी और इससे आपकी समस्या भी जल्दी ठीक हो जाएगी।
इसके अलावा एक अच्छी दुकान दवा के बारे में जरूरी जानकारी भी प्रदान कर सकती है, जिससे आपको दवा का सही इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। इससे आप अपनी समस्या को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं।