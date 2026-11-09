आसानी से साफ किए जा सकते हैं पैटियो पेवर्स, अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
पैटियो पेवर्स का इस्तेमाल घर के बाहरी हिस्से को सजाने और आरामदायक बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि, समय के साथ इन पर गंदगी, काई और दाग-धब्बे जमा हो जाते हैं, जिससे उनका लुक खराब हो जाता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप प्रेशर वॉशर का इस्तेमाल करें क्योंकि इससे पेवर्स को नुकसान पहुंच सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे आप घर पर आसानी से पैटियो पेवर्स को साफ कर सकते हैं।
#1
सिरका और पानी का मिश्रण बनाकर करें इस्तेमाल
पैटियो पेवर्स को साफ करने के लिए सिरका और पानी का मिश्रण बनाया जा सकता है।
इसके लिए बराबर मात्रा में सिरके और पानी को मिलाएं, फिर इस मिश्रण को पेवर्स पर डालकर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद ब्रश की मदद से रगड़ें और पानी से धो लें।
यह मिश्रण काई और गंदगी को ढीला कर देता है, जिससे हटाना आसान हो जाता है।
#2
बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल
बेकिंग सोडा भी पैटियो पेवर्स को साफ करने में मदद कर सकता है।
इसके लिए बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर गाढ़ा घोल बनाएं, फिर इस घोल को पेवर्स पर डालें और 10-15 मिनट तक छोड़ दें। इससे गंदगी और दाग-धब्बे ढीले हो जाएंगे, फिर ब्रश की मदद से रगड़कर साफ करें।
इसके बाद पानी से धो लें। यह तरीका न केवल असरदार है, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है।
#3
नमक और नींबू का मिश्रण आजमाएं
नमक और नींबू का मिश्रण भी पैटियो पेवर्स को साफ करने के लिए अच्छा तरीका हो सकता है।
इसके लिए एक कप नमक में नींबू का रस मिलाकर घोल तैयार करें, फिर इस घोल को दाग लगे हिस्सों पर डालें। कुछ देर बाद ब्रश से रगड़ें और पानी से धो लें।
यह मिश्रण प्राकृतिक है और इससे पेवर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचता।
#4
बर्तन धोने के लिक्विड और बेकिंग सोडा का मिश्रण बनाएं
बर्तन धोने के लिक्विड और बेकिंग सोडा का मिश्रण भी पैटियो पेवर्स को साफ करने में मदद कर सकता है।
इसके लिए 2 चम्मच बर्तन धोने के लिक्विड में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाएं, फिर इसे पेवर्स पर डालकर कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद ब्रश से रगड़ें और पानी से धो लें।
यह मिश्रण गंदगी और दाग-धब्बों को ढीला कर देता है, जिससे हटाना आसान हो जाता है।
#5
गर्म पानी का करें उपयोग
अगर आपके पैटियो पेवर्स पर ज्यादा गंदगी या काई नहीं जमी हुई है तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल करके आसानी से इन्हें साफ कर सकते हैं।
इसके लिए बस गर्म पानी को पेवर्स पर डालें और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। इससे गंदगी ढीली हो जाएगी, फिर ब्रश से रगड़कर पानी से धो लें।
यह तरीका न केवल आसान है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है।