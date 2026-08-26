बच्चों को पैसे का अनुशासन सिखाने के लिए माता-पिता अपनाएं ये तरीके

खर्च का हिसाब रखना एक जरूरी कौशल है, जिसे बच्चों को सिखाना चाहिए।

आप अपने बच्चे के साथ मिलकर एक सरल खर्च का हिसाब बना सकते हैं, जिसमें उनकी आय और खर्चों का लेखा-जोखा रखा जाए। इससे वे समझेंगे कि पैसे कैसे खर्च करने चाहिए और कहां बचत की जा सकती है।

इसके अलावा आप उन्हें यह भी बता सकते हैं कि गैरजरूरी खर्चों से कैसे बचना चाहिए और जरूरत के अनुसार ही खर्च करना चाहिए।