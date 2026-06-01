पापड़ कोन चाट: स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक स्नैक, जानिए इसकी रेसिपी

पापड़ कोन चाट एक अनोखा और स्वादिष्ट नाश्ता है, जो किसी भी खास मौके पर आपके मेहमानों को खुश करने के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह चाट न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाना भी काफी आसान है और इसके लिए आपको ज्यादा समय भी नहीं लगाना पड़ता। इस लेख में हम आपको पापड़ कोन चाट की पूरी रेसिपी बताएंगे ताकि आप इसे घर पर आसानी से बना सकें।

स्टेप-1 पापड़ कोन कैसे बनाएं? पापड़ कोन बनाने के लिए सबसे पहले आपको मोटे पापड़ों की जरूरत होगी। इन्हें हल्का सा तल लें या फिर माइक्रोवेव में बेक कर लें ताकि ये कुरकुरे हो जाएं। अब इन पापड़ों को कोन के आकार में मोड़ें और इनके किनारों पर थोड़ा-सा पानी लगाकर इन्हें एक-दो मिनट के लिए सूखा लें। इससे ये अच्छे से सेट हो जाएंगे। ध्यान रखें कि पापड़ कोन ज्यादा मोटे न हों ताकि इन्हें खा पाना आसान हो।

स्टेप-2 आलू का भरावन कैसे तैयार करें? पापड़ कोन के लिए आलू का भरावन बहुत जरूरी होता है। इसके लिए उबले हुए आलुओं को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और फिर इन्हें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नींबू के रस के साथ मिलाएं। आप इसमें अपनी पसंद के मसाले जैसे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आदि भी डाल सकते हैं ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर तैयार कर लें।

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स्टेप-3 दही की चटनी कैसे बनाएं? दही की चटनी बनाने के लिए आपको ताजा दही चाहिए होगा जिसे आप अपने घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए दही को अच्छे से फेंट लें ताकि वह स्मूद हो जाए। अब इसमें थोड़ा-सा भूना हुआ जीरा पाउडर, नमक, चीनी और हरा धनिया डालकर मिलाएं। आप इसमें थोड़ी-सी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं ताकि इसका स्वाद तीखा हो जाए। इस चटनी को अच्छे से मिलाकर तैयार कर लें।

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स्टेप-4 मीठी चटनी कैसे बनाएं? मीठी चटनी बनाने के लिए आपको गुड़ या चीनी चाहिए होगी जिसे पानी में अच्छे से घोल लें। इसे धीमी आंच पर पकाएं ताकि यह गाढ़ी हो जाए। अब इसमें थोड़ा-सा इमली का पेस्ट मिलाएं और फिर इसे ठंडा होने दें। आपकी मीठी चटनी तैयार हो गई है जिसे आप किसी भी नाश्ते या मिठाई के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यह चटनी आपके पापड़ कोन चाट का स्वाद बढ़ाने में मदद करेगी।