टिफिन में खाने को गर्म रखने के पैकिंग टिप्स

टिफिन में खाना पैक करते समय अपनाएं ये तरीके, कई घंटों तक रहेगा गर्म

लेखन सयाली 03:33 pm Sep 19, 202603:33 pm

क्या है खबर?

अधिकांश लोग कामकाजी जीवन के कारण घर का खाना गर्म नहीं खा पाते हैं। ऐसे लोग टिफिन में भोजन लेकर ऑफिस जाते हैं। हालांकि, कई बार टिफिन का खाना पहुंचने से पहले ही ठंडा हो जाता है, जिसके कारण वह स्वादिष्ट नहीं लगता। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप टिफिन में खाना पैक करते समय कई घंटों तक उसे गर्म रख सकते हैं।