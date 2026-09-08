पहाड़ी ट्रेकिंग के लिए इन 5 चीजों को जरूर करें पैक, यात्रा बन जाएगी आरामदायक

पहाड़ी रास्तों में कई बार अंधेरा या कम रोशनी हो सकती है। ऐसे में एक अच्छी टॉर्च रखना बहुत जरूरी है।

इसके साथ ही अतिरिक्त बैटरी भी साथ रखें ताकि टॉर्च का इस्तेमाल लंबे समय तक किया जा सके।

टॉर्च की मदद से आप रात के समय या अंधेरे में रास्ता देख सकते हैं और किसी भी परेशानी से बच सकते हैं।

अगर आप रात में रुकने की योजना बना रहे हैं तो टॉर्च और भी जरूरी हो जाती है।