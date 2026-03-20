गर्मियों के दौरान बच्चों के लंच बॉक्स में पैक करें ये 5 पौष्टिक और लजीज व्यंजन

गर्मियों में बच्चों के लिए ऐसा लंच पैक करना चाहिए, जो हल्का होने के साथ-साथ ताजगी भरा भी हो। इस मौसम में अधिकतर सब्जियां और फल जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा सब्जियों वाले व्यंजन लंच बॉक्स में पैक करने से बचें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो पोषक तत्वों से भरपूर, स्वादिष्ट और बच्चों के लिए लंच बॉक्स में पैक करने के लिए बेहतरीन होते हैं।

#1 हरी मटर की टिक्की हरी मटर की टिक्की एक स्वादिष्ट और सेहतमंद विकल्प है। इसे बनाने के लिए उबली हुई हरी मटर, आलू, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों का उपयोग करें। सभी सामग्रियों को मिलाकर टिक्कियों का आकार दें और तवे पर हल्का तेल लगाकर सेंक लें। यह टिक्की न केवल खाने में अच्छी लगती है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है। इसे आप अपने बच्चे के लंच बॉक्स में रख सकते हैं और साथ में चटनी और चिप्स दे सकते हैं।

#2 फल और दही का सलाद फल और दही का सलाद गर्मियों में खाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसमें आप विभिन्न मौसमी फल, जैसे तरबूज, खरबूज, आम आदि काटकर मिलाएं और ऊपर से ठंडा दही डालें। इसके लिए आप दही में थोड़ा शहद और इलायची पाउडर मिला सकते हैं। यह सलाद न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद विटामिन और खनिज आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हैं। इसे तैयार करना भी बहुत आसान है।

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#3 खिचड़ी खिचड़ी एक पारंपरिक भारतीय व्यंजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें चावल, मूंग दाल, गाजर और मटर आदि मिलाकर पकाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल और दाल को धोकर भिगोएं, फिर कुकर में घी गर्म करके उसमें जीरा डालें। इसके बाद बारीक कटी हुई सब्जियां डालें और थोड़ी देर भूनें। अब इसमें भिगोए हुए चावल-दाल का मिश्रण डालकर पानी मिलाएं और पकने दें। यह व्यंजन सेहतमंद होने के साथ-साथ हल्का भी है।

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#4 सब्जियों वाला उपमा उपमा एक हल्का और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे सूजी या रवा से तैयार किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को सुनहरा होने तक भून लें, फिर एक पैन में तेल गर्म करके उसमें राई, करी पत्ता और उड़द दाल डालें। अब इसमें बारीक कटी हुई पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक और मेथी आदि डालें और थोड़ी देर पकाएं। इसके बाद भुनी हुई सूजी को पानी मिलाकर धीमी आंच पर पकने दें।