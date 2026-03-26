घर के अंदर लगे हर्ब्स में ज्यादा पानी डाल देते हैं? जानिए इससे कैसे बचें

घर के अंदर हर्ब्स लगाना एक अच्छा विचार है क्योंकि ये न केवल खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि माहौल को भी ताजगी देते हैं। हालांकि, कभी-कभी ज्यादा पानी डालने से ये खराब हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और उपयोगी सुझाव देंगे, जिनसे आप अपने इनडोर गार्डन को सही तरीके से संभाल सकते हैं और ज्यादा पानी डालने की समस्या से बच सकते हैं।

#1 मिट्टी की नमी जांचें अपने पौधों की मिट्टी की नमी जांचना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप उंगली का उपयोग कर सकते हैं। अगर मिट्टी गीली लगे तो पौधों को पानी देने की जरूरत नहीं होती। इससे आप ज्यादा पानी डालने से बच सकते हैं और पौधों की जड़ें खराब होने से भी बचती हैं। यह तरीका आपके पौधों को स्वस्थ रखने में मदद करेगा और उन्हें सही मात्रा में पानी मिलेगा।

#2 सही समय पर पानी दें पौधों को सुबह या शाम के समय पानी देना सबसे अच्छा होता है। इस समय तापमान कम होता है और पानी जल्दी अवशोषित हो जाता है। दिन के बीच में पानी देने से पौधों पर अधिक दबाव पड़ सकता है और वे सूख सकते हैं। इससे न केवल आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे, बल्कि उन्हें सही मात्रा में पानी भी मिलेगा। यह तरीका आपके इनडोर गार्डन को बढ़िया बनाए रखने में मदद करेगा।

Advertisement

#3 पानी के निकास का ध्यान रखें हर गमले या कंटेनर में पानी के निकास के लिए छेद होना चाहिए ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके। अगर छेद नहीं होंगे तो पानी जमा हो जाएगा जिससे जड़ें खराब हो सकती हैं। इसके अलावा आप छोटे पत्थर या कंकड़ का इस्तेमाल करके भी पानी के निकास के लिए छेद बना सकते हैं ताकि पानी आसानी से निकल सके। इससे आपके पौधों को सही मात्रा में पानी मिलेगा और वे स्वस्थ रहेंगे।

Advertisement

#4 पानी देने का तरीका बदलें पानी देने का तरीका भी जरूरी होता है। पौधों को सीधे ऊपर से पानी देने की बजाय उनके चारों ओर धीरे-धीरे दें ताकि मिट्टी हर तरफ समान रूप से गीली हो जाए। इससे पौधे की जड़ें गहराई तक पानी पहुंच पाएंगी और वे स्वस्थ रहेंगी। इसके अलावा आप पानी देने वाले उपकरणों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पौधों को सही मात्रा में पानी देंगे। इससे आपके इनडोर गार्डन को बढ़िया बनाए रखने में मदद मिलेगी।