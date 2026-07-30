स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है ओरिगेनो, जानें इसके फायदे
क्या है खबर?
खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए कई लोग ओरिगेनो का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मसाला सेहत के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है? इसमें कई जरूरी तत्व होते हैं, जो शरीर को मजबूती देने के साथ-साथ कई बीमारियों से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। इस लेख में हम ओरिगेनो के कुछ ऐसे ही फायदों के बारे में जानेंगे, जो आपको हैरान कर देंगे।
#1
पाचन क्रिया को सुधारने में है सहायक
ओरिगेनो में मौजूद कुछ खास तत्व पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करते हैं। यह पेट के रस के उत्पादन को बढ़ाकर पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है।
इसके अलावा यह आंतों की सूजन को कम करता है और कब्ज से राहत दिलाता है। ओरिगेनो का सेवन करने से पेट की समस्याएं दूर होती हैं और आप हल्का महसूस करते हैं। इसलिए अपने खाने में थोड़ी मात्रा में ओरिगेनो जरूर डालें।
#2
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में है कारगर
ओरिगेनो में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स और सूजन कम करने वाले गुण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं।
यह शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन-C भी होता है, जो शरीर की सुरक्षा को मजबूत बनाता है।
नियमित रूप से ओरिगेनो का सेवन करने से आप स्वस्थ रहते हैं और मौसमी बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं।
#3
दिल के स्वास्थ्य के लिए है फायदेमंद
ओरिगेनो में मौजूद कुछ खास तत्व दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जिससे दिल की बीमारी का खतरा कम होता है।
इसके अलावा इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो तनाव और सूजन को कम करके दिल को स्वस्थ रखते हैं। नियमित रूप से ओरिगेनो का सेवन करने से आप स्वस्थ रहते हैं और दिल की बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं।
#4
सांस की समस्याओं में है प्रभावी
ओरिगेनो का तेल या पाउडर सांस की समस्याओं जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस आदि में राहत देने का काम कर सकता है। इसमें मौजूद तत्व श्वसन मार्ग की सूजन को कम करते हैं और सांस लेने में आसानी प्रदान करते हैं।
इसके अलावा इसमें सूजन कम करने वाले गुण भी होते हैं, जो फेफड़ों की सूजन को कम करते हैं और सांस लेने के तंत्र को स्वस्थ रखते हैं।
#5
त्वचा की समस्याओं में है मददगार
ओरिगेनो में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स और जीवाणुरोधी गुण त्वचा की समस्याओं जैसे एक्जिमा, सोरायसिस आदि में भी मददगार साबित हो सकते हैं। ये त्वचा की सूजन और खुजली को कम करते हैं और त्वचा को मुलायम बनाते हैं।
इस प्रकार देखा जाए तो ओरिगेनो कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। इसे अपने आहार में शामिल करके आप इन सभी फायदों का आनंद उठा सकते हैं।