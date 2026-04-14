मुंह की सफाई से जुड़ी इन 5 गलतियों से बचें, दांतों की सेहत रहेगी बेहतर

मुंह की सफाई एक जरूरी हिस्सा है, जिसे नजरअंदाज करना सही नहीं है। अक्सर लोग दांतों को साफ करने के लिए सिर्फ ब्रश पर ही ध्यान देते हैं और बाकी चीजों को भूल जाते हैं। इससे दांतों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इस लेख में हम कुछ सामान्य गलतियों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए ताकि हमारे दांत हमेशा स्वस्थ रहें।

#1 ब्रश करने के तुरंत बाद कुल्ला न करें ब्रश करने के तुरंत बाद कुल्ला करना एक आम गलती है, जिसे हमें सुधारने की जरूरत है। जब आप दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मौजूद फ्लोराइड आपके दांतों पर कुछ देर तक रहता है और उसे फायदा पहुंचाता है। अगर आप तुरंत कुल्ला कर देते हैं तो फ्लोराइड का असर कम हो जाता है और इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए ब्रश करने के बाद थोड़ी देर तक कुल्ला न करें।

#2 फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट चुनें फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है क्योंकि यह आपके दांतों को मजबूत बनाता है और सड़न से बचाता है। फ्लोराइड दांतों की सतह पर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है, जिससे बैक्टीरिया पनप नहीं पाते और सड़न नहीं होती। इसके अलावा फ्लोराइड दांतों की संवेदनशीलता को भी कम करता है। इसलिए हमेशा फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट का ही चयन करें ताकि आपके दांत स्वस्थ रहें और आपको किसी भी तरह की दिक्कत न हो।

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#3 ब्रश करने का तरीका सही होना चाहिए ब्रश करने का तरीका बहुत अहम होता है। अक्सर लोग जल्दी-जल्दी ब्रश करते हैं या गलत तरीके से करते हैं, जिससे पूरा फायदा नहीं मिल पाता। सही तरीके से ब्रश करने के लिए आपको हल्के हाथों से गोलाई में चलाना चाहिए और हर हिस्से को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। इसके अलावा दांतों की अंदरूनी सतहों को भी ध्यान से साफ करना चाहिए ताकि कोई भी जगह छूटी न रहे और आपका मुंह पूरी तरह साफ हो सके।

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#4 फ्लॉस का इस्तेमाल करें फ्लॉस का इस्तेमाल करना उतना ही जरूरी है जितना कि ब्रश करना। ब्रश केवल दांतों की सतहों को साफ करता है, लेकिन फ्लॉस आपके दांतों के बीच की जगहों को साफ करने में मदद करता है, जहां ब्रश नहीं पहुंच पाता। इससे प्लाक, खाना और बैक्टीरिया हटते हैं, जो सड़न और मसूड़ों की बीमारी का कारण बन सकते हैं। इसलिए रोजाना कम से कम एक बार फ्लॉस जरूर करें ताकि आपके दांत पूरी तरह स्वस्थ रहें।