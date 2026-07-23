खुले पानी में तैराकी करने के फायदे

खुले पानी में तैराकी करना हो सकता है सेहत के लिए लाभदायक, जानिए कैसे

लेखन अंजली 12:57 pm Jul 23, 202612:57 pm

क्या है खबर?

खुले पानी में तैराकी एक रोमांचक और अनोखा अनुभव है। यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी आपको मजबूत बनाता है। खुला पानी तैराकी का मतलब है कि आप समुद्र, झील या नदी जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों में तैरते हैं। इस प्रकार की तैराकी में आपको कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो आपके शरीर और मन को नई ऊर्जा देती हैं। आइए खुला पानी तैराकी के कुछ खास फायदों के बारे में जानते हैं।