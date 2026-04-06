गैस सिलेंडर नहीं है? माइक्रोवेव में एक कटोरे में बनाएं ये 5 बेहतरीन व्यंजन

गैस सिलेंडर की किल्लत से लोग परेशान हैं और कई लोगों को तो वह मिल भी नहीं रहा है। हालांकि, खाना बनाना तो अहम है, जिसके लिए इस दौरान आप माइक्रोवेव का विकल्प चुन सकते हैं। माइक्रोवेव में आप कम समय में स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन तैयार कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे व्यंजन बताएंगे, जिन्हें आप एक ही कटोरे में आसानी से माइक्रोवेव में बना सकते हैं। इन सभी की रेसिपी भी बेहद आसान है।

#1 खिचड़ी खिचड़ी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप माइक्रोवेव में आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको चावल, मूंग दाल, सब्जियां और मसाले चाहिए। सबसे पहले चावल और दाल को धोकर कटोरे में डालें, फिर उसमें कटी हुई सब्जियां, हल्दी, नमक और पानी मिलाएं। अब माइक्रोवेव को तेज तापमान पर सेट करके 15 मिनट तक पकाएं। जब खिचड़ी तैयार हो जाए तो इसे गर्मा-गर्म परोसें। यह एक सेहतमंद और संतुलित भोजन है, जो आपको ताजगी देगा।

#2 भरवां आलू भरवां आलू एक अनोखा व्यंजन है, जिसे आप माइक्रोवेव में आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको बड़े आकार के आलू लेने होंगे, जिन्हें बीच से काटकर अंदर की सफेद सतह को निकाल लेना है। अब इस खोखले हिस्से में मसालेदार मिश्रण भर दें, जिसमें प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और गरम मसाला शामिल हों। इसके बाद इन्हें माइक्रोवेव में 10-12 मिनट तक पकाएं। जब आलू सुनहरे भूरे रंग के हो जाएं तो इन्हें गर्मा-गर्म परोसें।

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#3 पास्ता पास्ता एक ऐसा व्यंजन है, जिसे आप बहुत आसानी से माइक्रोवेव में बना सकते हैं। इसके लिए आपको पास्ता को पहले पानी में उबालना होगा। इसके बाद इसे एक कटोरे में डालकर उसमें टमाटर की चटनी, मलाई, नमक और अपनी पसंदीदा सब्जियां मिलाएं। अब माइक्रोवेव को तेज तापमान पर सेट करके 5-7 मिनट तक पकाएं। जब पास्ता अच्छी तरह से पक जाए तो ऊपर से चीज डालकर इसे गर्मागर्म परोसें। इसमें सीजनिंग डालना न भूलें।

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#4 दलिया दलिया एक सेहतमंद विकल्प है, जिसे आप माइक्रोवेव में आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको दलिया को धोकर एक कटोरे में डालें। इसके बाद उसमें पानी मिलाकर हल्दी, नमक और अपनी पसंदीदा सब्जियां डालें। अब माइक्रोवेव को तेज तापमान पर सेट करके 15 मिनट तक पकाएं। जब दलिया अच्छी तरह से पक जाए तो इसे गर्मा-गर्म परोसें। यह एक सेहतमंद और संतुलित भोजन है, जो आपको ऊर्जा देगा।