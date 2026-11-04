दिवाली पर गद्दे, तकिए और कुशन की सफाई के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
दिवाली पर घर की सफाई करना एक अहम परंपरा है। इस दौरान हम अपने घर के हर कोने को चमकाते हैं, लेकिन अक्सर गद्दे, तकिए और कुशन की सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता। इन चीजों में धूल-मिट्टी और कीटाणु जमा होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। आइए आज हम आपको गद्दे, तकिए और कुशन की सफाई से जुड़ी कुछ आसान और प्रभावी उपाय बताते हैं।
#1
वैक्यूम मशीन का करें इस्तेमाल
गद्दे, तकिए और कुशन की धूल हटाने के लिए वैक्यूम मशीन एक बेहतरीन साधन है।
इसे इस्तेमाल करने से पहले अपने गद्दे और कुशन को अच्छे से फैला लें और फिर वैक्यूम मशीन से हल्के हाथों से इनकी सफाई करें। इससे न केवल धूल हटेगी बल्कि छोटे-छोटे कण भी साफ हो जाएंगे।
इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करने से आपके गद्दे और कुशन लंबे समय तक नए जैसे दिखेंगे और इनकी उम्र भी बढ़ेगी।
#2
बेकिंग सोडा का करें उपयोग
बेकिंग सोडा एक प्राकृतिक सफाई सामग्री है, जो गद्दे, तकिए और कुशन से बदबू हटाने में मदद कर सकता है।
इसके लिए गद्दे और कुशन पर थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा छिड़कें और उन्हें 15-20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद एक साफ कपड़े या ब्रश से हल्के हाथों से साफ कर लें।
इससे बदबू दूर होगी और आपके गद्दे और कुशन ताजगी भरे महसूस होंगे।
#3
डिटर्जेंट पाउडर का करें इस्तेमाल
अगर आपके गद्दे या तकिए पर कोई दाग लग गया है तो डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करें।
इसके लिए थोड़े से गुनगुने पानी में डिटर्जेंट पाउडर मिलाकर दाग वाली जगह पर लगाएं और कुछ देर छोड़ दें, फिर साफ पानी से धो लें।
इससे दाग आसानी से हट जाएगा और आपके गद्दे और तकिए साफ-सुथरे दिखेंगे। इस प्रक्रिया को दोहराकर आप अपने गद्दे और तकिए को नए जैसा बना सकते हैं।
#4
नींबू के रस का करें इस्तेमाल
नींबू का रस प्राकृतिक रूप से कीटाणुओं को खत्म करने में मदद करता है, जो गद्दे, तकिए और कुशन को साफ-सुथरा बनाता है।
इसके लिए एक कपड़े पर नींबू का रस लगाकर हल्के हाथों से गद्दे और कुशन पर रगड़ें, फिर साफ पानी से पोंछ लें। इससे न केवल कीटाणु खत्म होंगे, बल्कि एक ताजगी भरी खुशबू भी आएगी।
इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करने से आपके गद्दे और कुशन लंबे समय तक नए जैसे दिखेंगे।
#5
धूप में सुखाएं
गर्मी या हल्की धूप में अपने गद्दे, तकिए और कुशन को बाहर सुखाने से उनमें मौजूद नमी और बदबू दूर हो जाती है।
इसके लिए इन्हें सुबह की धूप में 2-3 घंटे तक रखें। इससे न केवल वे ताजगी भरे महसूस होंगे बल्कि बैक्टीरिया भी मर जाएंगे।
इस प्रक्रिया को अपनाकर आप अपने घर को दिवाली के मौके पर साफ-सुथरा बना सकते हैं और त्योहार का आनंद ले सकते हैं।