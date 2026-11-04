दिवाली पर गद्दे, तकिए और कुशन की सफाई के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

नींबू का रस प्राकृतिक रूप से कीटाणुओं को खत्म करने में मदद करता है, जो गद्दे, तकिए और कुशन को साफ-सुथरा बनाता है।

इसके लिए एक कपड़े पर नींबू का रस लगाकर हल्के हाथों से गद्दे और कुशन पर रगड़ें, फिर साफ पानी से पोंछ लें। इससे न केवल कीटाणु खत्म होंगे, बल्कि एक ताजगी भरी खुशबू भी आएगी।

इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करने से आपके गद्दे और कुशन लंबे समय तक नए जैसे दिखेंगे।