धनतेरस पर खरीदें ये 5 चीजें

धनतेरस पर सोने-चांदी के अलावा खरीदें ये 5 चीजें, होगा लाभदायक

लेखन अंजली 09:00 am Nov 05, 202609:00 am

क्या है खबर?

धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि ने समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु को 14 रत्नों में से पहला रत्न मांगने पर दिया था। तभी से इस दिन को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। इस दिन को धन और समृद्धि से जोड़ा जाता है इसलिए लोग इसे अपने घर में धन और गहने लाने का शुभ दिन मानते हैं। हालांकि, सोने-चांदी के अलावा आप इस दिन कुछ अन्य चीजें भी खरीद सकते हैं, जो कई लाभ दे सकती हैं।