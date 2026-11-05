धनतेरस पर सोने-चांदी के अलावा खरीदें ये 5 चीजें, होगा लाभदायक
क्या है खबर?
धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि ने समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु को 14 रत्नों में से पहला रत्न मांगने पर दिया था। तभी से इस दिन को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। इस दिन को धन और समृद्धि से जोड़ा जाता है इसलिए लोग इसे अपने घर में धन और गहने लाने का शुभ दिन मानते हैं। हालांकि, सोने-चांदी के अलावा आप इस दिन कुछ अन्य चीजें भी खरीद सकते हैं, जो कई लाभ दे सकती हैं।
#1
धनतेरस पर खरीदें बर्तन
धनतेरस पर बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बर्तन खरीदने से घर में समृद्धि आती है। आप स्टील, पीतल, तांबा, मिट्टी और अन्य धातुओं से बने बर्तन खरीद सकते हैं।
इसके अलावा आप पूजा के लिए कांसे के लोटे, तांबे की गंगाजल बोतल और पीतल की दीवार पर टांगने वाली लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां भी खरीद सकते हैं। इन चीजों को खरीदने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
#2
धनतेरस पर खरीदें झाड़ू
धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है।
ऐसा माना जाता है कि झाड़ू खरीदने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और घर में सकारात्मकता का माहौल बना रहता है। आप चाहें तो इस दिन पूजा के लिए झाड़ू खरीद सकते हैं या फिर अपने घर की सफाई के लिए भी झाड़ू खरीद सकते हैं।
यह आपके घर के माहौल को साफ और स्वच्छ रखने में मदद करता है।
#3
धनतेरस पर खरीदें तुलसी का पौधा
धनतेरस के दिन तुलसी का पौधा खरीदना भी शुभ माना जाता है।
ऐसा माना जाता है कि तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और बीमारियों से बचाता है। आप चाहें तो इस दिन अपने घर के आंगन या बगीचे में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं।
इससे न केवल आपका घर सुंदर दिखेगा, बल्कि इसमें एक अलग ही रौनक आएगी। यह आपके घर के वातावरण को ताजगी और स्वच्छता से भर देगा।
#4
धनतेरस पर खरीदें दीपक
धनतेरस पर दीपक खरीदना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दीपक को रोशनी और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। आप मिट्टी के दीपक या धातु के दीपक खरीद सकते हैं।
इन्हें घर के मुख्य द्वार पर जलाने से घर में सुख-समृद्धि का आगमन होता है। दीपक की रोशनी से घर में एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है, जो आपके जीवन में नई उम्मीदें और खुशियां लाता है।
#5
धनतेरस पर खरीदें इलेक्ट्रॉनिक्स
धनतेरस के दिन इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना भी शुभ माना जाता है। इस दिन आप अपने घर के लिए नई तकनीकी वस्तुएं जैसे टेलीविजन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या अन्य उपकरण खरीद सकते हैं।
यह न केवल आपके घर की सुविधा को बढ़ाता है, बल्कि आपके जीवन को भी आसान बनाता है। इन चीजों को खरीदकर आप अपने परिवार के जीवन में खुशियों का संचार कर सकते हैं।