व्यस्त दिनों में बनाकर खाएं एक ही बर्तन में बनने वाले ये व्यंजन, झटपट होंगे तैयार

आजकल के व्यस्त जीवन में खाना बनाना भी एक चुनौती जैसा लगता है। ऐसे में एक ही बर्तन में बनने वाले व्यंजन आपका समय बचा सकते हैं और पेट भी भर सकते हैं। ये व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप आसानी से बना सकते हैं और कम समय में तैयार कर सकते हैं।

#1 खिचड़ी खिचड़ी एक पारंपरिक भारतीय व्यंजन है, जिसे आप आसानी से एक ही बर्तन में बना सकते हैं। इसके लिए आपको चावल, दाल, सब्जियां और मसाले चाहिए। सबसे पहले चावल और दाल को धोकर पानी में भिगो दें, फिर एक पैन में घी गर्म करें और उसमें जीरा, हींग डालें। अब इसमें कटी हुई सब्जियां डालकर थोड़ी देर पकाएं, फिर इसमें भिगोए हुए चावल और दाल डालकर पानी मिलाएं और ढककर पकने दें। जब यह पक जाए तो इसे गर्मा-गर्म परोसें।

#2 पुलाव पुलाव एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको चावल, सब्जियां और मसाले चाहिए। सबसे पहले चावल को धोकर पानी में भिगो दें, फिर एक पैन में घी गर्म करें और उसमें जीरा, तेजपत्ता और लौंग डालें। अब इसमें कटी हुई सब्जियां डालकर थोड़ी देर पकाएं, फिर इसमें भिगोए हुए चावल मिलाकर पानी डालें और ढककर पकने दें। जब यह पक जाए तो इसे गर्मा-गर्म परोसें।

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#3 दलिया दलिया एक सेहतमंद विकल्प है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको दलिया, सब्जियां और मसाले चाहिए। सबसे पहले दलिया को धोकर पानी में भिगो दें, फिर एक पैन में घी गर्म करें और उसमें जीरा और हींग डालें। अब इसमें कटी हुई सब्जियां डालकर थोड़ी देर पकाएं, फिर इसमें भिगोए हुए दलिया मिलाकर पानी डालें और ढककर पकने दें। जब यह पक जाए तो इसे गर्मा-गर्म परोसें।

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#4 खीर खीर एक मीठा व्यंजन है, जो एक ही बर्तन में बनता है। इसके लिए आपको चावल, दूध और चीनी चाहिए। सबसे पहले चावल को धोकर पानी में भिगो दें, फिर एक पैन में दूध गर्म करें और उसमें चावल डालें। अब इसे धीमी आंच पर पकने दें, जब तक कि चावल पूरी तरह से गल न जाएं। अंत में चीनी मिलाएं और इसे कुछ मिनट तक पकने दें। आपकी खीर तैयार है, इसे ठंडा या गर्म दोनों तरह से परोसें।