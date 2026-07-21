सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है भिंडी, जानिए इसके 5 लाभ

भिंडी कम कैलोरी वाली सब्जी होती है, जो वजन घटाने में मददगार साबित हो सकती है।

इसमें फाइबर की अधिक मात्रा होने के कारण यह लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराती है, जिससे अनावश्यक खाने की आदत कम होती है और वजन नियंत्रित रहता है।

इसके अलावा इसमें मौजूद पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के चयापचय को बढ़ावा देते हैं, जिससे शरीर तेजी से कैलोरी बर्न करता है और वजन घटाने में मदद मिलती है।