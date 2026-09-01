तैलीय त्वचा है? मेकअप प्राइमर चुनते समय इन बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
मेकअप प्राइमर एक ऐसा उत्पाद है, जो त्वचा को तैयार करके मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करता है। तैलीय त्वचा वालों के लिए सही प्राइमर चुनना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सही प्राइमर न केवल चेहरे की चर्बी को नियंत्रित करता है, बल्कि मेकअप को भी सही तरीके से सेट करने में मदद करता है। आइए जानते हैं कि तैलीय त्वचा वालों के लिए प्राइमर चुनते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
#1
सूरज से सुरक्षा करने वाला हो प्राइमर
अगर आप सूरज की किरणों से अपनी त्वचा को बचाना चाहती हैं तो ऐसा प्राइमर चुनें जो सूरज की सुरक्षा प्रदान करता हो। यह न केवल आपके मेकअप को जमाए रखेगा बल्कि सूरज की हानिकारक किरणों से भी बचाएगा।
ऐसा प्राइमर आपकी त्वचा को सुरक्षा प्रदान करेगा और उसे नमी भी देगा।
इसके अलावा यह प्राइमर आपके मेकअप को भी लंबे समय तक टिकाए रखेगा, जिससे आपका चेहरा ताजगी भरा और स्वस्थ दिखेगा।
#2
तेल रहित फॉर्मूला हो जरूरी
प्राइमर चुनते समय यह सुनिश्चित करें कि वह तेल रहित हो। तेल रहित प्राइमर तैलीय त्वचा पर हल्का महसूस होता है और चिपचिपाहट नहीं छोड़ता।
इसके अलावा यह त्वचा के रोमछिद्रों को बंद करने से भी बचाता है, जिससे मुंहासों की समस्या नहीं होती।
तेल रहित प्राइमर का उपयोग करने से मेकअप भी लंबे समय तक सही बना रहता है और चेहरे पर ताजगी बनी रहती है। इसलिए हमेशा तेल रहित प्राइमर ही चुनें।
#3
मैटिफाइंग प्राइमर का करें चयन
मैटिफाइंग प्राइमर तैलीय त्वचा वालों के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं क्योंकि ये चेहरे की चमक को कम करते हुए उसे मैट फिनिश देते हैं।
मैटिफाइंग प्राइमर में ऐसे गुण होते हैं, जो त्वचा के अतिरिक्त तेल को नियंत्रित करते हैं और उसे चिकना होने से रोकते हैं।
इसके अलावा मैटिफाइंग प्राइमर मेकअप को लंबे समय तक टिका रहता है और चेहरे पर ताजगी बनी रहती है। इसलिए तैलीय त्वचा वालों के लिए मैटिफाइंग प्राइमर बेहतर विकल्प हो सकता है।
#4
हल्का और रोमछिद्रों को बंद न करने वाला हो
प्राइमर का चयन करते समय ध्यान दें कि वह हल्का हो और ऐसा न हो जो त्वचा के रोमछिद्रों को बंद कर दे। भारी प्राइमर त्वचा को भरा हुआ दिखा सकते हैं और मुंहासों की समस्या बढ़ा सकते हैं।
हल्का प्राइमर त्वचा को आरामदायक महसूस कराता है और उसे स्वस्थ बनाए रखता है। इसके अलावा यह मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखने में भी मदद करता है। इसलिए हमेशा ऐसा प्राइमर चुनें, जो हल्का होए।
#5
सही मात्रा में उपयोग करें
प्राइमर का सही उपयोग भी बहुत जरूरी है। ज्यादा मात्रा में प्राइमर लगाने से चेहरा चिपचिपा हो सकता है। इसलिए हमेशा आवश्यकतानुसार ही प्राइमर लगाएं।
सही मात्रा में प्राइमर लगाने से न केवल आपका मेकअप बेहतर दिखेगा बल्कि वह लंबे समय तक भी टिका रहेगा।
इस प्रकार अगर आप अपनी तैलीय त्वचा के लिए सही प्राइमर चुनते हैं तो न केवल आपका मेकअप अच्छा लगेगा बल्कि आपकी त्वचा भी स्वस्थ रहेगी।