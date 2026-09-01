तैलीय त्वचा वाले ऐसा चुनें प्राइमर

तैलीय त्वचा है? मेकअप प्राइमर चुनते समय इन बातों का रखें ध्यान

लेखन अंजली 01:31 pm Sep 01, 202601:31 pm

क्या है खबर?

मेकअप प्राइमर एक ऐसा उत्पाद है, जो त्वचा को तैयार करके मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करता है। तैलीय त्वचा वालों के लिए सही प्राइमर चुनना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सही प्राइमर न केवल चेहरे की चर्बी को नियंत्रित करता है, बल्कि मेकअप को भी सही तरीके से सेट करने में मदद करता है। आइए जानते हैं कि तैलीय त्वचा वालों के लिए प्राइमर चुनते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।