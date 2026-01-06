ऋषिकेश के पास स्थित हैं ये 5 ऑफबीट जगहें, छुट्टियों में घूमने जाएं

ऋषिकेश अपने आध्यात्मिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां गंगा नदी के किनारे स्थित यह शहर पर्यटकों को आकर्षित करता है। ऋषिकेश में कई आश्रम, मंदिर और साहसिक गतिविधियां उपलब्ध हैं। अगर आप भीड़-भाड़ से दूर शांति की तलाश में हैं तो यहां के कम भीड़ वाले स्थान आपके लिए आदर्श हो सकते हैं। आइए आज हम आपको ऋषिकेश के पास मौजूद पांच अनदेखी जगहें बताते हैं, जहां आप छुट्टियों में घूमने जा सकते हैं।

#1 नीरगढ़ झरना नीरगढ़ झरना ऋषिकेश से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक खूबसूरत जलप्रपात है। यहां पहुंचने के लिए आपको थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ सकती है, लेकिन इसका नजारा आपको थकान भूलवा देगा। इस झरने का पानी गर्मियों में भी ठंडा रहता है, जिससे आप इसमें नहाने का आनंद ले सकते हैं। आसपास का हरा-भरा वातावरण और पक्षियों की चहचहाहट इस जगह को और भी आकर्षक बनाते हैं। यहां का शांत माहौल आपको सुकून का अनुभव कराएगा।

#2 वशिष्ठ गुफा वशिष्ठ गुफा ऋषिकेश से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक पुरानी गुफा है, जहां ऋषि वशिष्ठ ने ध्यान किया था। यह गुफा गंगा नदी के किनारे स्थित है और यहां पहुंचने के लिए आपको थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ सकती है। गुफा के अंदर एक छोटा सा मंदिर भी है, जहां आप पूजा कर सकते हैं। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपको ध्यान करने और मन की शांति पाने में मदद करेगा।

#3 झिलमिल गुफा झिलमिल गुफा ऋषिकेश से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक अनोखी गुफा है, जिसे प्राकृतिक रूप से बनाया गया है। इस गुफा में जाने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। यहां की दीवारों पर प्राकृतिक नक्काशी देखने लायक हैं। झिलमिल गुफा तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी पैदल यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन इसका अनोखा अनुभव आपको थकान भूलवा देगा।

#4 कौड़ियाला गांव कौड़ियाला गांव ऋषिकेश से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा गांव है, जो अपने रिवर राफ्टिंग केंद्र के लिए मशहूर है। यहां आकर आप गंगा नदी पर राफ्टिंग कर सकते हैं, जो एक रोमांचक अनुभव हो सकता है। इसके अलावा इस गांव में आपको कई छोटे-छोटे झरने और प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलेंगे। कौड़ियाला गांव का शांत माहौल और हरी-भरी वादियां आपको सुकून का अनुभव कराएंगी।