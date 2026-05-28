ओडिशा के ये समुद्र तट हैं बेहतरीन, एक बार जरूर जाएं

ओडिशा अपने खूबसूरत समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। यहां के तट न केवल प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हैं, बल्कि यहां की संस्कृति और परंपराओं को भी दर्शाते हैं। अगर आप समुद्र तटों पर छुट्टियां बिताना चाहते हैं तो ओडिशा आपके लिए एक आदर्श स्थान हो सकता है। यहां के शांत और साफ पानी वाले तटों पर आप आराम कर सकते हैं और स्थानीय खाने का आनंद ले सकते हैं।

#1 पुरी समुद्र तट पुरी समुद्र तट ओडिशा का सबसे प्रसिद्ध तट है। यह अपने सुनहरे रेत और नीले पानी के लिए जाना जाता है। यहां आप सूर्योदय और सूर्यास्त का मनमोहक दृश्य देख सकते हैं। पुरी समुद्र तट पर आप समुद्र के पानी में तैर सकते हैं, धूप का आनंद ले सकते हैं और स्थानीय बाजारों से हस्तशिल्प खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहां के होटलों और विश्रामगृहों में ठहरकर आप आराम भी कर सकते हैं।

#2 बालासोर समुद्र तट बालासोर समुद्र तट ओडिशा का एक शांतिपूर्ण तट है, जहां आप भीड़-भाड़ से दूर आराम कर सकते हैं। यह स्थान शांति पसंद करने वालों के लिए बेहतरीन है। यह स्थान परिवार संग समय बिताने या दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए आदर्श है। यहां की सफेद रेत और नीला पानी आपको सुकून का अनुभव कराएगा। बालासोर समुद्र तट पर आप स्थानीय खाने का स्वाद ले सकते हैं और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठा सकते हैं।

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#3 गंजम समुद्र तट गंजम समुद्र तट एक कम ज्ञात लेकिन खूबसूरत तट है। यह स्थान उन लोगों के लिए उपयुक्त है, जो शांति और सुकून चाहते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और साफ-सुथरी रेत आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। गंजम समुद्र तट पर आप धूप सेंक सकते हैं, तैराकी कर सकते हैं और स्थानीय खाने का आनंद ले सकते हैं। यह स्थान परिवार संग समय बिताने या दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए आदर्श है।

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