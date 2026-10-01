पोषक तत्वों से भरपूर मिक्स मिलेट खिचड़ी को बनाना है आसान, जानिए रेसिपी

यह खिचड़ी कई पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन तंत्र को ठीक रखता है। इसके अलावा यह वजन नियंत्रित करने में भी मदद करती है। इसमें मौजूद अनाज विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होते हैं, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं।

इसके अलावा यह खिचड़ी शरीर को ऊर्जा देती है और आपको लंबे समय तक संतुष्ट रखती है। इसे बनाना भी आसान है और यह स्वादिष्ट है।