जायफल के सेवन से मिल सकते हैं ये 5 स्वास्थ्य लाभ, डाइट में करें शामिल

जायफल दिल के लिए भी फायदेमंद होता है। इसमें ऐसे गुण होते हैं, जो रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं और दिल को मजबूत रखते हैं।

जायफल का नियमित उपयोग ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करता है।

इसके अलावा यह शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है। दिल को स्वस्थ रखने के लिए जायफल को खाने में शामिल करना अच्छा विकल्प हो सकता है।