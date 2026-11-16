ये है बथुआ के फायदे, जानिए अन्य हरी पत्तेदार सब्जियों की तुलना में क्या है खास

आयरन की कमी से खून की कमी हो सकती है। यह खून की कमी से जुड़ी समस्या है, जो शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी के कारण होती है।

आयरन की कमी को दूर करने के लिए बथुए को अपनी खाने में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। बता दें कि 100 ग्राम बथुए में 2.5 मिलीग्राम आयरन होता है, जो पालक (100 ग्राम में 2.1 मिलीग्राम) और सरसों के साग (100 ग्राम में 1.7 मिलीग्राम) से ज्यादा है।