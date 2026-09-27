मौसम बदलने के बाद बीमार पड़ गए हैं? इन 5 उपायों को अपनाकर महसूस होगा आराम

रोजाना कसरत करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। कसरत से शरीर में गर्मी बनी रहती है और आप ठंड से बच सकते हैं।

इसके अलावा नियमित कसरत करने से आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है, जिससे आप बीमारियों से लड़ने में सक्षम होते हैं। रोजाना कुछ मिनट योग या व्यायाम करने से आपका शरीर फिट रहता है और आप तरोताजा महसूस करते हैं।

आप जिम जा सकते हैं या घर पर ही कसरत कर सकते हैं।