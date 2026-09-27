मौसम बदलने के बाद बीमार पड़ गए हैं? इन 5 उपायों को अपनाकर महसूस होगा आराम

मौसम बदलने के बाद बीमार पड़ गए हैं? इन 5 उपायों को अपनाकर महसूस होगा आराम
क्या है खबर?
मौसम में बदलाव होते ही लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खासतौर से बदलते मौसम में सर्दी-जुकाम और बुखार जैसी बीमारियां आम हो जाती हैं। इसके अलावा मौसम के बदलाव से शरीर में कमजोरी, सिरदर्द और पेट की समस्याएं भी हो सकती हैं। अगर आपको भी मौसम का असर महसूस होता है तो इन 5 उपायों को अपनाकर आप इस परेशानी से बच सकते हैं।
#1
रोजाना करें कसरत
रोजाना कसरत करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। कसरत से शरीर में गर्मी बनी रहती है और आप ठंड से बच सकते हैं।
इसके अलावा नियमित कसरत करने से आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है, जिससे आप बीमारियों से लड़ने में सक्षम होते हैं। रोजाना कुछ मिनट योग या व्यायाम करने से आपका शरीर फिट रहता है और आप तरोताजा महसूस करते हैं।
आप जिम जा सकते हैं या घर पर ही कसरत कर सकते हैं।
#2
सही खाना खाएं
सही खाना आपके शरीर को जरूरी पोषण देता है, जिससे आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। मौसमी फल और सब्जियों का सेवन करें, जो विटामिन-C और अन्य जरूरी चीजों से भरपूर हों, ताकि आपकी सेहत बनी रहे।
इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें और सूखे मेवे भी अपने खाने में शामिल करें। इनसे आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और आप बीमारियों से बच सकते हैं।
#3
पूरी नींद लें
पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अहम है। अच्छी नींद लेने से आपका शरीर आराम करता है और ऊर्जा मिलती है, जिससे आप पूरे दिन तरोताजा महसूस करते हैं।
इसके अलावा अच्छी नींद लेने से आपका दिमाग भी बेहतर तरीके से काम करता है, जिससे आप तनाव मुक्त रहते हैं और आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है।
रोजाना 7-8 घंटे की नींद लेना अच्छा माना जाता है।
#4
हाथ धोने की आदत डालें
हाथ धोना एक सरल, लेकिन असरदार तरीका है, जिससे आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। खासतौर से बाहर खाने-पीने या किसी सार्वजनिक स्थान पर जाने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धोना न भूलें।
साबुन और पानी से हाथ धोने के अलावा अल्कोहल वाले हाथ साफ करने वाले का उपयोग भी करें। इससे कीटाणु और बैक्टीरिया खत्म होते हैं, जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
#5
गर्म कपड़े पहनें
गर्म कपड़े पहनकर आप ठंड से बच सकते हैं और अपने शरीर को गर्म रख सकते हैं। ऊनी स्वेटर, मफलर, टोपी और मोजे पहनें, ताकि आपका पूरा शरीर ठंड से सुरक्षित रहे।
इसके अलावा जब भी बाहर निकलें तो अपने साथ एक छाता या बारिश की जैकेट रखें ताकि बारिश में भीगने से बच सकें। इन सरल उपायों को अपनाकर आप मौसम के बदलाव से होने वाली बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं।