करेले के पत्तों से बनाए जा सकते हैं ये स्वादिष्ट व्यंजन, जानिए आसान रेसिपी

करेले के पत्ते भारतीय रसोई में एक अनोखा और सेहतमंद विकल्प हैं। इन पत्तियों का उपयोग करके आप कई स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक व्यंजन बना सकते हैं। इस लेख में हम आपको करेला के पत्तों से बनाए जाने वाले कुछ खास व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जो आपके खाने का स्वाद बढ़ा देंगे और आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होंगे। इन व्यंजनों को बनाना आसान है और ये आपके रोजमर्रा के खाने में अलग स्वाद भी लाएंगे।

#1 करेले के पत्तों की सब्जी करेले के पत्तों की सब्जी एक सेहतमंद विकल्प है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले करेला के पत्तों को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर पैन में तेल गर्म करके उसमें जीरा, हींग, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डालें। अब इसमें कटे हुए करेला के पत्ते डालकर अच्छी तरह मिलाएं और धीमी आंच पर पकने दें जब तक कि सब्जी नरम न हो जाए। इसे रोटी या चावल के साथ गर्मागर्म परोसें।

#2 करेले के पत्तों का परांठा करेले के पत्तों का परांठा एक बेहतरीन नाश्ता हो सकता है, जिसे आप सुबह-सुबह बना सकते हैं। इसके लिए गेहूं के आटे में कटे हुए करेला के पत्ते मिलाएं, फिर इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा-सा अजवाइन डालें। अब इस मिश्रण को पानी डालकर गूंध लें और छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें। तवे पर तेल लगाकर दोनों तरफ सिकने तक पकाएं, फिर इसे दही या अचार के साथ खाएं।

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#3 करेले के पत्तों का रायता गर्मियों में ठंडा-ठंडा रायता खाना सबको पसंद होता है। करेले के पत्तों का रायता बनाने के लिए सबसे पहले दही को फेंट लें ताकि वह चिकना हो जाए, फिर उसमें बारीक कटे हुए करेले के पत्ते डालें। अब इसमें भुना जीरा पाउडर, नमक और काला नमक मिलाएं। अगर आपको थोड़ी मिठास पसंद है तो उसमें थोड़ी चीनी भी मिला सकते हैं। इस स्वादिष्ट रायते को ठंडा-ठंडा परोसें और अपने भोजन का आनंद लें।

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#4 करेले के पत्तों की खिचड़ी खिचड़ी तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन क्या कभी करेले के पत्तों की खिचड़ी चखी है? इसके लिए सबसे पहले मूंग दाल और चावल धोकर भिगो लें, फिर प्रेशर कुकर में घी गर्म करके उसमें जीरा, हींग, हल्दी पाउडर, हरी मिर्च डालें। अब इसमें भीगी हुई दाल-चावल डालकर पानी मिलाएं और कुकर बंद करके दो सीटी लगवाएं। तैयार खिचड़ी में कटे हुए करेले के पत्ते मिलाएं और गर्मागर्म परोसें।