जिम जाने का नहीं है समय? इन 5 तरीकों से घर पर रहें सक्रिय
क्या है खबर?
आजकल लोग फिटनेस को लेकर काफी सजग हो गए हैं। यही वजह है कि जिम जाना और फिटनेस रूटीन अपनाना आम बात हो गई है। हालांकि, कुछ लोगों के पास जिम जाने का समय नहीं होता है या वे घर पर ही रहकर एक्सरसाइज करना चाहते हैं। अगर आप भी इन्हीं में से एक हैं तो आइए आज हम आपको घर पर सक्रिय रहने के 5 आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं।
#1
सीढ़ियों पर चढ़ें-उतरें
सीढ़ियों पर चढ़ना और उतरना एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। इससे आपके पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और दिल भी स्वस्थ रहता है।
अगर आपके घर में सीढ़ियां हैं तो रोजाना उन्हें चढ़कर उतरें। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो अपने आसपास के किसी भी इमारत में जाकर सीढ़ियां चढ़कर उतरें।
इसके अलावा रोजाना 5 से 10 मिनट तक सीढ़ियों पर कसरत करें।
#2
घर के आसपास टहलें
घर के आसपास टहलना एक आसान और प्रभावी तरीका है, जिससे आप अपने शरीर को सक्रिय रख सकते हैं।
इसके लिए आपको बस अपने घर के आस-पास थोड़ी देर टहलना है। इससे आपके शरीर में खून का बहाव बेहतर होता है और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है।
आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ भी टहल सकते हैं, जिससे यह गतिविधि और भी मजेदार बन जाएगी।
#3
घर का काम करें
घर के काम करना भी एक तरह की एक्सरसाइज हो सकती है। बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, कपड़े फैलाना, बगीचे की सफाई करना आदि काम करने से आपके शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं।
इसके अलावा इन कामों से आपकी शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है। घर के काम करने से आप न केवल फिट रहते हैं, बल्कि अपने घर को भी साफ-सुथरा बनाए रखते हैं। यह आदत आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।
#4
योग और ध्यान करें
योग और ध्यान आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। सुबह-सुबह कुछ मिनट योग करने से आपका दिन अच्छा गुजरता है और तनाव भी कम होता है।
ध्यान करने से आपकी सोच सकारात्मक रहती है और आप अधिक ऊर्जा महसूस करते हैं। इन दोनों गतिविधियों को नियमित रूप से अपनाकर आप अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। यह आदत आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकती है।
#5
खेल खेलें
खेल खेलना न केवल मनोरंजन बल्कि एक अच्छी एक्सरसाइज भी हो सकती है। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल आदि खेल खेलने से आपका शरीर सक्रिय रहता है और आप फिट महसूस करते हैं। इन खेलों में प्रतिस्पर्धा भी होती है, जिससे आपका मनोबल बढ़ता है और आप अधिक ऊर्जा महसूस करते हैं।
इन सभी तरीकों से आप बिना किसी जिम के ही अपने शरीर को सक्रिय रख सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।