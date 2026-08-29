घर में नॉन-स्टिक तवा नहीं है? आयरन के तवे को ऐसे बनाएं नॉन-स्टिक
क्या है खबर?
आमतौर पर रोटी, पराठे, डोसा और अन्य व्यंजनों के लिए नॉन-स्टिक तवे का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इससे खाना पकाना और उतारना आसान होता है। हालांकि, नॉन-स्टिक तवे की देखभाल करना थोड़ा मुश्किल होता है और अगर आपके पास आयरन का तवा है तो उसे नॉन-स्टिक बनाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आइए आज हम आपको आयरन के तवे को नॉन-स्टिक बनाने के कुछ आसान टिप्स बताते हैं।
#1
तवे को साफ करें
आयरन के तवे को नॉन-स्टिक बनाने से पहले उसे अच्छी तरह साफ करना जरूरी है। इसके लिए गर्म पानी में साबुन डालकर तवे को धोएं।
इससे तवे पर जमी हुई चर्बी और गंदगी हट जाएगी। इसके बाद तवे को सूखे कपड़े से पोंछ लें।
ध्यान रखें कि तवे पर कोई पानी न रहे, क्योंकि इससे तेल अच्छे से नहीं चढ़ेगा और नॉन-स्टिक तवे का असर नहीं आएगा। यह तरीका झटपट काम करता है।
#2
तेल लगाएं
तवे को साफ करने के बाद उस पर तेल लगाना जरूरी है। इसके लिए तवे को धीमी आंच पर रखें और उसमें थोड़ा-सा तेल डाल दें।
आप सरसों का तेल, रिफाइंड तेल या नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को पूरे तवे पर अच्छे से फैलाने के लिए एक ब्रश या कपड़े का इस्तेमाल करें।
इससे तवे पर एक समान तेल लगेगा और वह नॉन-स्टिक बन जाएगा।
#3
गर्म करें
जब तवे पर तेल अच्छे से फैल जाए तो उसे कुछ मिनट के लिए गर्म होने दें। इससे तेल तवे की धातु में समा जाएगा और एक नॉन-स्टिक परत बनेगी।
ध्यान रखें कि तवे को ज्यादा गर्म न करें, क्योंकि इससे वह खराब हो सकता है। मध्यम आंच पर तवे को गर्म करें, ताकि तेल अच्छे से जम सके और तवा न जलें।
इस प्रक्रिया को दोहराएं, जब तक कि तवे पूरी तरह से नॉन-स्टिक न हो जाएं।
#4
इस्तेमाल करें
अब आपका आयरन का तवा नॉन-स्टिक बन चुका है और इसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। जब आप पहली बार इस पर खाना पकाएं तो थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि शुरुआत में तेल ज्यादा हो सकता है।
धीरे-धीरे रोटियां, पराठे या अन्य व्यंजन बनाएं, ताकि तवे पूरी तरह से सेट हो सकें। इस तरह आप आसानी से आयरन के तवे को नॉन-स्टिक बना सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।