घर में नॉन-स्टिक तवा नहीं है? आयरन के तवे को ऐसे बनाएं नॉन-स्टिक

जब तवे पर तेल अच्छे से फैल जाए तो उसे कुछ मिनट के लिए गर्म होने दें। इससे तेल तवे की धातु में समा जाएगा और एक नॉन-स्टिक परत बनेगी।

ध्यान रखें कि तवे को ज्यादा गर्म न करें, क्योंकि इससे वह खराब हो सकता है। मध्यम आंच पर तवे को गर्म करें, ताकि तेल अच्छे से जम सके और तवा न जलें।

इस प्रक्रिया को दोहराएं, जब तक कि तवे पूरी तरह से नॉन-स्टिक न हो जाएं।