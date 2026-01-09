रात में त्वचा से जुड़ी ये 5 आदतें बन सकती हैं चमकदार त्वचा की दुश्मन

चमकदार त्वचा पाने के लिए कई लोग दिन में तो त्वचा की देखभाल कर लेते हैं, लेकिन रात में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जो चमकदार त्वचा पाने के ख्वाब को चकनाचूर कर सकती हैं। दरअसल, रात के समय त्वचा की देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है, जितना कि दिन के समय करना। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताते हैं, जो रात में त्वचा की देखभाल करते समय न करने चाहिए।

#1 मेकअप साफ किए बिना सोना रात में सोने से पहले चेहरे से मेकअप साफ न करने की गलती न करें क्योंकि इससे आपकी त्वचा को काफी नुकसान हो सकता है। मेकअप के कण त्वचा के छिद्रों में फंसकर काले धब्बे और पिंपल्स जैसी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा मेकअप के साथ सोना त्वचा में जलन और दाने जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए सोने से पहले मेकअप को जरूर साफ करें।

#2 त्वचा को नमी देना न भूलें रात में सोने से पहले त्वचा को नमी देना भी जरूरी है क्योंकि यह त्वचा को पोषण देने के साथ उसे मुलायम बनाए रखने में मदद करता है। इसके लिए आपको अपनी त्वचा के प्रकार के अनुसार मॉइस्चराइजर का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए तैलीय त्वचा वाले लोग हल्का मॉइस्चराइजर चुनें, जबकि सूखी त्वचा वाले लोग गाढ़ा मॉइस्चराइजर चुन सकते हैं।

#3 आंखों के नीचे क्रीम न लगाना आंखों के नीचे क्रीम लगाना कभी भी न भूलें क्योंकि आंखों के नीचे की त्वचा बहुत कोमल होती है और इस जगह पर सबसे पहले महीन रेखाएं और झुर्रियां दिखाई देती हैं। इसके लिए आप आंखों के नीचे की त्वचा के अनुसार कोई भी क्रीम या फिर जेल लगाएं। यह न केवल आपकी आंखों को आराम देगा, बल्कि इसे मुलायम भी बनाएगा।

#4 सफाई पर ध्यान न देना रात को सोने से पहले त्वचा की सही तरीके से सफाई न करना भी एक बड़ी गलती है। अगर आप अपने चेहरे को अच्छे से साफ नहीं करते हैं तो इसमें गंदगी और तेल जमा हो सकता है, जिससे त्वचा की चमक कम हो सकती है। इसके लिए आपको एक अच्छे चेहरे धोने वाले उत्पाद का इस्तेमाल करना चाहिए, जो आपकी त्वचा के अनुसार हो और उसे गहराई से साफ कर सके।