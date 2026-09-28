वर्कआउट करने वाले नए लोगों को नहीं करनी चाहिए ये 5 गलतियां
क्या है खबर?
आजकल लोग फिटनेस के प्रति बहुत जागरूक हो गए हैं, लेकिन कई बार लोग एक्सरसाइज करते समय अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उन्हें मनचाहा परिणाम नहीं मिल पाता है, खासकर नए लोगों को तो यह समझ ही नहीं आता कि वे सही कर रहे हैं या गलत। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताते हैं, जो वर्कआउट करते समय नए लोगों द्वारा की जाती हैं।
#1
वर्कआउट से पहले शरीर को तैयार करना
कई लोग वर्कआउट से पहले शरीर को तैयार करना जरूरी नहीं समझते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत जरूरी है। इससे शरीर का तापमान बढ़ता है और मांसपेशियां अधिक लचीली हो जाती हैं।
इससे खून का बहाव भी बढ़ता है, जो आपको अधिक प्रभावी ढंग से एक्सरसाइज करने में मदद करता है।
इसके अतिरिक्त इससे आप चोट के जोखिम को भी कम कर सकते हैं। इसलिए वर्कआउट से पहले शरीर को तैयार करना न भूलें।
#2
वजन उठाने से पहले सही तरीका अपनाएं
अगर आप वजन उठाने वाले एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सबसे पहले वजन उठाने की सही तकनीक पर ध्यान दें।
कई लोग वजन उठाने वाले एक्सरसाइज करते समय अधिक वजन उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है, खासकर नए लोगों को सबसे पहले सही तरीका और फॉर्म सीखनी चाहिए, फिर धीरे-धीरे वजन बढ़ाना चाहिए ताकि मांसपेशियां मजबूत हों और चोट लगने का खतरा भी कम हो।
#3
शरीर में पानी की कमी न होने दें
वर्कआउट करते समय शरीर से बहुत पसीना निकलता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इससे शरीर में नमक और खनिज की कमी और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
इसलिए वर्कआउट से पहले, दौरान और बाद में पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिएं।
इसके अतिरिक्त नारियल पानी या खनिज युक्त पेय का भी सेवन करें। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और आप तरोताजा भी महसूस करेंगे।
#4
कई मांसपेशियों को एकसाथ न करें टारगेट
अगर आप रोजाना अलग-अलग मांसपेशियों को टारगेट करके एक्सरसाइज करते हैं तो आपको ऐसा करना छोड़ देना चाहिए।
एक ही दिन में एकसाथ कई मांसपेशियों को टारगेट करने से शरीर में दर्द होने लगता है और मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं।
बेहतर होगा कि आप एक दिन पूरी तरह से एक मांसपेशी को टारगेट करें और अगले दिन दूसरे को। इससे शरीर को आराम मिलेगा और मांसपेशियां भी मजबूत होंगी।
#5
वर्कआउट के बाद मांसपेशियों को आराम दें
कई लोग वर्कआउट के बाद मांसपेशियों को आराम देना जरूरी नहीं समझते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत जरूरी है।
वर्कआउट के बाद मांसपेशियों को आराम देने से शरीर की मांसपेशियां लचीली हो जाती हैं और शरीर में खून का बहाव भी बढ़ जाता है।
इसके अलावा इससे शरीर का तापमान भी धीरे-धीरे कम हो जाता है, जिससे आपको आराम मिलता है। इसलिए वर्कआउट के बाद मांसपेशियों को आराम देना न भूलें।