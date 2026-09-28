वर्कआउट करने वाले लोग न करें ये गलतियां

वर्कआउट करने वाले नए लोगों को नहीं करनी चाहिए ये 5 गलतियां

लेखन अंजली 04:19 pm Sep 28, 202604:19 pm

क्या है खबर?

आजकल लोग फिटनेस के प्रति बहुत जागरूक हो गए हैं, लेकिन कई बार लोग एक्सरसाइज करते समय अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उन्हें मनचाहा परिणाम नहीं मिल पाता है, खासकर नए लोगों को तो यह समझ ही नहीं आता कि वे सही कर रहे हैं या गलत। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताते हैं, जो वर्कआउट करते समय नए लोगों द्वारा की जाती हैं।