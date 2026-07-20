जिम जाने वाले नए लोगों को इन 5 गलतियों से बचना चाहिए

जिम में कसरत करते समय समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई लोग सुबह या रात के समय जिम जाकर कसरत तो करते हैं, लेकिन उनका समय सही नहीं होता है।

इससे शरीर को पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए बेहतर होगा कि आप दिन में किसी एक समय को चुनें और उसी समय जिम जाएं।

इसके अलावा जिम में कसरत करने का समय भी ज्यादा न रखें। 30 से 45 मिनट की कसरत काफी होती है।