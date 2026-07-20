जिम जाने वाले नए लोगों को इन 5 गलतियों से बचना चाहिए
क्या है खबर?
जिम में कसरत करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन कई लोग जिम जाते समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो उन्हें लाभ की जगह नुकसान पहुंचा सकती हैं, खासकर नए लोग अक्सर अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो जिम में कसरत करते समय नहीं करनी चाहिए ताकि आपको जिम से भरपूर लाभ मिल सके।
#1
वार्मअप करना न भूलें
जिम में कसरत करने से पहले शरीर को गर्म करना जरूरी है। इससे शरीर का तापमान बढ़ता है और मांसपेशियां तैयार हो जाती हैं।
इसके अलावा इससे रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है।
शरीर को गर्म करने से लचीलापन भी बढ़ता है और चोट लगने का खतरा कम होता है। इसलिए जिम में कसरत करने से पहले 5 से 10 मिनट के लिए हल्की दौड़ लगाएं या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें।
#2
धीरे-धीरे बढ़ाएं वजन
जिम में वजन उठाते समय धीरे-धीरे वजन बढ़ाना चाहिए। कई लोग शुरुआत में ही भारी वजन उठाने लगते हैं, लेकिन यह गलत तरीका है क्योंकि इससे मांसपेशियों पर अधिक दबाव पड़ता है और चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है।
इसलिए बेहतर होगा कि सबसे पहले हल्के वजन से शुरू करें और धीरे-धीरे वजन बढ़ाएं। इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी और चोट लगने का खतरा भी कम होगा।
इसके अलावा इससे शरीर की लचीलापन भी बढ़ेगी।
#3
जिम जाने का समय सही रखें
जिम में कसरत करते समय समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई लोग सुबह या रात के समय जिम जाकर कसरत तो करते हैं, लेकिन उनका समय सही नहीं होता है।
इससे शरीर को पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए बेहतर होगा कि आप दिन में किसी एक समय को चुनें और उसी समय जिम जाएं।
इसके अलावा जिम में कसरत करने का समय भी ज्यादा न रखें। 30 से 45 मिनट की कसरत काफी होती है।
#4
कसरत करते समय सांस रोककर न रखें
जिम में कसरत करते समय सांस रोककर रखना एक बड़ी गलती है। कई लोग वजन उठाते समय सांस रोक लेते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है।
इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सिर दर्द, चक्कर आना जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
इसलिए हमेशा कसरत करते समय सांस लेते-छोड़ते रहें। इससे न केवल शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी बल्कि सिर दर्द और चक्कर आने जैसी समस्याओं से भी बचा जा सकेगा।
#5
पानी पीते रहें
जिम में कसरत करते समय शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए। कई लोग पसीना आने पर भी पानी नहीं पीते क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे शरीर भारी हो जाता है। लेकिन यह गलत धारणा है।
पसीना आने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है। इसलिए पसीना आने पर भी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहें।