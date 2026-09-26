कभी रेडिकियो नहीं खाया? इन 5 स्वादिष्ट व्यंजनों के जरिए बनाएं डाइट का हिस्सा

रेडिकियो का सलाद एक बेहतरीन विकल्प है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है।

इसे बनाने के लिए सबसे पहले रेडिकियो की पत्तियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इसमें खीरा, टमाटर और प्याज मिलाएं।

अब इस पर जैतून का तेल, नींबू का रस, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

यह सलाद न केवल आपके भोजन को ताजगी देगा, बल्कि आपके शरीर को जरूरी पोषण भी प्रदान करेगा।