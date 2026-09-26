कभी रेडिकियो नहीं खाया? इन 5 स्वादिष्ट व्यंजनों के जरिए बनाएं डाइट का हिस्सा
क्या है खबर?
रेडिकियो एक तरह का सलाद है, जो अपने अनोखे लाल रंग और स्वाद के लिए जाना जाता है। यह इटली की मूल पत्तेदार सब्जी है और इसकी पत्तियां लाल या बैंगनी रंग की होती हैं। रेडिकियो का उपयोग कई प्रकार के व्यंजनों में किया जा सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।
#1
रेडिकियो का सलाद
रेडिकियो का सलाद एक बेहतरीन विकल्प है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले रेडिकियो की पत्तियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इसमें खीरा, टमाटर और प्याज मिलाएं।
अब इस पर जैतून का तेल, नींबू का रस, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
यह सलाद न केवल आपके भोजन को ताजगी देगा, बल्कि आपके शरीर को जरूरी पोषण भी प्रदान करेगा।
#2
भुना हुआ रेडिकियो
भुना हुआ रेडिकियो एक अनोखा और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले रेडिकियो की पत्तियों को आधा काट लें और ओवन या तवे पर हल्का-सा तेल लगाकर भून लें।
जब तक कि वह सुनहरा भूरा न हो जाए तब तक भूनें। अब इसमें लहसुन की कली, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
इसे गर्मा-गर्म परोसें और इसमें अपनी पसंद की सीजनिंग भी शामिल करें।
#3
रेडिकियो का पिज्जा
रेडिकियो का पिज्जा एक बेहतरीन विकल्प है, जो आपकी पिज्जा पार्टी को खास बना सकता है। इसके लिए सबसे पहले पिज्जा बेस तैयार करें, फिर उस पर टमाटर सॉस फैलाएं।
अब ऊपर पर कद्दूकस किया हुआ मोजेरेला चीज, ओरेगनो और बारीक कटी हुई रेडिकियो की पत्तियां डालें। इसे ओवन में पकाएं, जब तक कि चीज पिघल न जाएं और बेस कुरकुरा न हो जाए।
इसे गर्मा-गर्म परोसें और इसके अनोखे स्वाद का आनंद लें।
#4
रेडिकियो का चावल
इटालियन व्यंजनों की बात हो और चावल का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें थोड़ा-सा मक्खन पिघलाएं और बारीक कटा प्याज डालकर भूनें।
इसके बाद इसमें चावल डालकर हल्का-सा भूनें, फिर इसमें गर्म सब्जियों का पानी डालें और चावल को पकने दें। जब चावल आधा पक जाए तब उसमें बारीक कटी हुई रेडिकियो की पत्तियां मिलाएं।
अंत में कद्दूकस किया हुआ परमेसन चीज डालकर अच्छी तरह मिलाएं और गर्मा-गर्म परोसें।
#5
रेडिकियो की चटनी
रेडिकियो की चटनी एक अनोखी चटनी है, जो आपके स्नैक्स को खास बना सकती है। इसके लिए सबसे पहले रेडिकियो की पत्तियों को बारीक काट लें, फिर इसमें लहसुन की कली, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नींबू का रस डालकर पीस लें।
अब इस मिश्रण में नमक मिलाकर अच्छी तरह मिलाएं। यह चटनी समोसा, पकौड़े या किसी भी स्नैक के साथ बहुत अच्छी लगती है।
इसे आप सलाद के ऊपर डालकर भी खा सकते हैं।