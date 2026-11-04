जब भी शॉल को धोएं तो इसके बाद न करें ये गलतियां, हो सकती है खराब

शॉल को धोने के बाद इसे प्राकृतिक रूप से सुखाना सबसे अच्छा तरीका है। इसे धूप में सुखाना फायदेमंद हो सकता है क्योंकि धूप से बैक्टीरिया मर जाते हैं और शॉल की गंध भी दूर हो जाती है।

अगर धूप नहीं निकल रही हो तो इसे किसी हवादार जगह पर लटका दें ताकि हवा के संपर्क में आकर यह धीरे-धीरे सूख सके।

इस तरह आपकी शॉल न केवल साफ रहेगी बल्कि इसका आकार और बनावट भी बरकरार रहेगा।