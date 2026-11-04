जब भी शॉल को धोएं तो इसके बाद न करें ये गलतियां, हो सकती है खराब
क्या है खबर?
सर्दियों के दौरान शॉल का उपयोग न केवल आपको गर्म रखता है, बल्कि यह आपके स्टाइल को भी निखारता है। हालांकि, जब बात शॉल की सफाई की आती है तो कई लोग एक सामान्य गलती कर बैठते हैं। अक्सर लोग इसे धोने के बाद इसे निचोड़ते हैं ताकि इसका पानी निकल जाए, लेकिन ऐसा करना गलत है। आइए जानते हैं कि शॉल को धोने के बाद क्यों नहीं निचोड़ना चाहिए।
#1
शॉल को निचोड़ने से हो सकता है नुकसान
शॉल को धोने के बाद निचोड़ना एक आम आदत है, जिसे हम सभी अपनाते हैं। लेकिन यह आदत आपके शॉल के लिए हानिकारक हो सकती है।
जब आप शॉल को निचोड़ते हैं तो इसका आकार बदल सकता है और यह अपनी मूल स्थिति खो सकता है।
इससे शॉल की बनावट खराब हो सकती है और यह पहनने लायक नहीं रह जाती। इसलिए शॉल को धोने के बाद कभी भी निचोड़ें नहीं।
#2
प्राकृतिक रूप से सुखाएं
शॉल को धोने के बाद इसे प्राकृतिक रूप से सुखाना सबसे अच्छा तरीका है। इसे धूप में सुखाना फायदेमंद हो सकता है क्योंकि धूप से बैक्टीरिया मर जाते हैं और शॉल की गंध भी दूर हो जाती है।
अगर धूप नहीं निकल रही हो तो इसे किसी हवादार जगह पर लटका दें ताकि हवा के संपर्क में आकर यह धीरे-धीरे सूख सके।
इस तरह आपकी शॉल न केवल साफ रहेगी बल्कि इसका आकार और बनावट भी बरकरार रहेगा।
#3
मशीन ड्रायर से बचें
शॉल को सुखाने के लिए मशीन ड्रायर का उपयोग करना सही नहीं है। मशीन ड्रायर से शॉल का आकार बदल सकता है और यह पूरी तरह से खराब हो सकती है।
इसलिए हमेशा शॉल को हाथ से हल्के से दबाकर सुखाएं या फिर इसे प्राकृतिक रूप से सूखने दें। इससे आपकी शॉल की गुणवत्ता बनी रहेगी और यह लंबे समय तक चलेगी।
सही तरीके से देखभाल करने पर आपकी शॉल हमेशा नई जैसी लगेगी।
#4
अन्य कपड़ों के साथ धोएं
जब आप अपनी शॉल को धोएं तो इसे अन्य कपड़ों के साथ न धोएं। इससे शॉल पर दूसरे कपड़ों के रंग लग सकते हैं या उसके कपड़े खराब हो सकते हैं।
हमेशा शॉल को अलग धोएं ताकि उसकी गुणवत्ता बनी रहे और यह लंबे समय तक चल सके।
इसके अलावा शॉल को धोने के लिए हल्के साबुन का उपयोग करें और इसे ठंडे पानी में धोएं ताकि उसका रंग और बनावट बरकरार रहे।
#5
हल्के साबुन का करें इस्तेमाल
शॉल को धोने के लिए हमेशा हल्के साबुन का उपयोग करें। कठोर साबुन से शॉल का कपड़ा खराब हो सकता है और इसकी बनावट बिगड़ सकती है।
इसलिए हल्के साबुन जैसे कि बच्चों के साबुन या किसी मुलायम डिटर्जेंट का उपयोग करें ताकि आपकी शॉल साफ भी रहे और उसकी गुणवत्ता भी बनी रहे।
इस तरह आप अपनी शॉल को लंबे समय तक नए जैसी बनाए रख सकते हैं और ठंड के मौसम में इसका आनंद उठा सकते हैं।