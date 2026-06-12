बच्चों के सामने नहीं कहनी चाहिए ये बातें

बच्चों के सामने कभी न कहें ये 5 बातें, उन पर पड़ सकता है गलत प्रभाव

लेखन सयाली 03:58 pm Jun 12, 202603:58 pm

क्या है खबर?

बच्चों के साथ बातचीत करते समय कुछ बातें अनजाने में भी कह दी जाती हैं, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती हैं। इन बातों का बच्चों पर गहरा असर पड़ता है और वे आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं, जो बच्चों के सामने नहीं कहनी चाहिए। इन्हें सुनने पर उनके ऊपर गलत असर पड़ सकता है और वे उदास हो सकते हैं।