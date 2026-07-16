आंखों की देखभाल के लिए जरूरी आदतें

आंखों की देखभाल के लिए इन 5 आदतों को अपनाना है जरूरी, जानें क्यों

लेखन अंजली 12:00 pm Jul 16, 202612:00 pm

क्या है खबर?

आंखें हमारे शरीर का अहम हिस्सा हैं। इनकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे, जो अपनी आंखों की देखभाल के लिए कुछ खास आदतें अपनाते हैं। इन आदतों से आप भी अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। इन लोगों ने अपनी आंखों की देखभाल के लिए नियमित कसरत, सही खान-पान, पर्याप्त नींद, स्क्रीन टाइम का ध्यान और आंखों की नियमित जांच को अपनी दिनचर्या में शामिल किया है।