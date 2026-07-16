आंखों की देखभाल के लिए इन 5 आदतों को अपनाना है जरूरी, जानें क्यों
क्या है खबर?
आंखें हमारे शरीर का अहम हिस्सा हैं। इनकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे, जो अपनी आंखों की देखभाल के लिए कुछ खास आदतें अपनाते हैं। इन आदतों से आप भी अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। इन लोगों ने अपनी आंखों की देखभाल के लिए नियमित कसरत, सही खान-पान, पर्याप्त नींद, स्क्रीन टाइम का ध्यान और आंखों की नियमित जांच को अपनी दिनचर्या में शामिल किया है।
#1
नियमित कसरत करें
रोजाना कसरत करने से न केवल आपका शरीर फिट रहता है, बल्कि आपकी आंखों की सेहत भी बेहतर होती है।
कसरत से खून का दौरा सुधरता है, जिससे आंखों को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। यह आंखों की थकान को कम करता है और देखने की क्षमता को सुधारने में मदद करता है।
इसके अलावा नियमित कसरत से तनाव भी कम होता है, जो आंखों के लिए फायदेमंद है। इसलिए रोजाना कम से कम 30 मिनट तक कसरत जरूर करें।
#2
सही खान-पान अपनाएं
आंखों की देखभाल के लिए सही खान-पान बहुत जरूरी है। अपने खाने में विटामिन-A, विटामिन-C और विटामिन-E से भरपूर चीजें शामिल करें। गाजर, पालक, संतरा और बादाम जैसी चीजें आपकी आंखों के लिए फायदेमंद होती हैं।
इसके अलावा हरी सब्जियां और फलों का सेवन भी करें ताकि आपकी आंखें स्वस्थ रहें। पानी पीना न भूलें क्योंकि यह भी आंखों की सेहत के लिए अहम है।
#3
पर्याप्त नींद लें
पर्याप्त नींद लेना आपकी आंखों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। दिनभर की थकान रात को पूरी नींद लेकर ही मिटाई जा सकती है।
अगर आप पूरी रात सोते हैं तो आपकी आंखें आराम करती हैं और उनकी थकान दूर होती है।
इसके अलावा पर्याप्त नींद लेने से आंखों में सूजन और लालिमा जैसी समस्याएं भी कम होती हैं। इसलिए हर दिन कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूर लें ताकि आपकी आंखें स्वस्थ रहें।
#4
स्क्रीन टाइम का ध्यान रखें
आजकल हम सभी अपने-अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत समय बिताते हैं, जिससे हमारी आंखों पर बुरा असर पड़ता है।
अगर आप भी लंबे समय तक स्क्रीन देखते हैं तो हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड तक किसी दूर चीज को देखें, जिससे आपकी आंखों को आराम मिलेगा।
इसके अलावा स्क्रीन की चमक को कम रखें और नीली रोशनी को रोकने वाले फिल्टर का उपयोग करें ताकि आपकी आंखें सुरक्षित रहें।
#5
नियमित जांच करवाएं
आंखों की नियमित जांच करवाना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी समस्या का समय रहते पता चल सके। हर 6 महीने या साल में एक बार आंखों की जांच जरूर करवाएं।
इससे आप अपनी आंखों की सेहत को बेहतर बना सकते हैं और किसी भी बीमारी से पहले ही बचाव कर सकते हैं।
इन आदतों को अपनाकर आप भी अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं और भविष्य में होने वाली समस्याओं से बच सकते हैं।