दांतों की सफाई और मसूड़ों के स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना है हृदय के लिए नुकसानदायक

ब्रश करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी सही ढंग से ब्रश करना भी है। हल्के हाथों से गोल-गोल घुमाते हुए ब्रश करें ताकि आपके मसूड़े सुरक्षित रहें। तेज ब्रश करने से मसूड़े खिसक सकते हैं, जिससे हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है।

इसके अलावा ब्रश करते समय जीभ को भी साफ करें क्योंकि जीभ पर भी बैक्टीरिया जमा होते हैं। इस तरह सही ढंग से ब्रश करने से आपका मुंह स्वस्थ रहेगा और हृदय भी सुरक्षित रहेगा।