दांतों की सफाई और मसूड़ों के स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना है हृदय के लिए नुकसानदायक
क्या है खबर?
दांतों की सफाई और मसूड़ों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना न केवल दांतों के लिए, बल्कि पूरे हृदय स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। कई लोग रोजाना ब्रश करना तो नहीं भूलते, लेकिन फिर भी कुछ आदतें ऐसी होती हैं, जिनसे अनजाने में हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताते हैं, जिन्हें बदलकर आप अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं।
#1
ब्रश चुनते समय सावधानी बरतें
ब्रश का चयन करते समय ध्यान रखें कि इसके रेशे मुलायम हों। कठोर रेशे वाले ब्रश दांतों की सतह को खरोंच सकते हैं और मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
इससे बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं, जो हृदय रोग का कारण बन सकते हैं। इसलिए मुलायम रेशे वाला ब्रश ही चुनें।
इसके अतिरिक्त हर 3 महीने में अपने ब्रश को बदलें ताकि वह प्रभावी बना रहे और आपके दांतों और मसूड़ों की सही देखभाल हो।
#2
नियमित फ्लॉस धागे से सफाई करें
फ्लॉस धागे से सफाई दांतों की देखभाल का अहम हिस्सा है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इससे दांतों के बीच की जगहों में फंसी गंदगी और प्लाक निकल जाती है, जिससे मसूड़े स्वस्थ रहते हैं।
अगर आप धागे से सफाई नहीं करते तो इससे दांतों के बीच में बैक्टीरिया जमा होते हैं, जो मसूड़ों की बीमारी का कारण बन सकते हैं और हृदय रोग का खतरा बढ़ा सकते हैं। इसलिए रोजाना धागे से सफाई जरूर करें।
#3
सही ढंग से ब्रश करें
ब्रश करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी सही ढंग से ब्रश करना भी है। हल्के हाथों से गोल-गोल घुमाते हुए ब्रश करें ताकि आपके मसूड़े सुरक्षित रहें। तेज ब्रश करने से मसूड़े खिसक सकते हैं, जिससे हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है।
इसके अलावा ब्रश करते समय जीभ को भी साफ करें क्योंकि जीभ पर भी बैक्टीरिया जमा होते हैं। इस तरह सही ढंग से ब्रश करने से आपका मुंह स्वस्थ रहेगा और हृदय भी सुरक्षित रहेगा।
#4
नियमित रूप से दांतों की जांच करवाएं
हर 6 महीने बाद दांतों की जांच करवाना बहुत जरूरी होता है। इससे किसी भी समस्या का पता जल्दी चल सकता है और समय रहते उसका इलाज हो सकता है।
दांतों के डॉक्टर आपकी मौखिक स्वच्छता की सही जानकारी देते हैं और जरूरी सलाह देते हैं, जिससे आप अपनी सेहत का ध्यान रख सकें।
इसके अलावा दांतों की सफाई और मसूड़ों की देखभाल के लिए डॉक्टर की सलाह लेना बहुत अहम है।
#5
संतुलित आहार अपनाएं
आपका आहार भी आपकी मौखिक स्वास्थ्य पर असर डालता है। अधिक शक्कर या अम्लीय भोजन खाने से दांतों में सड़न हो सकती है, जिससे मसूड़े कमजोर होते हैं। इसके बजाय फल-सब्जियां खाएं जो विटामिन-C और कैल्शियम से भरपूर हों, जो आपके मसूड़ों के लिए फायदेमंद हैं।
इसके अलावा पानी पीते रहें ताकि आपके मसूड़े हाइड्रेटेड रहें। इस तरह संतुलित आहार अपनाकर आप अपने मुंह को स्वस्थ रख सकते हैं और हृदय रोग का खतरा कम कर सकते हैं।