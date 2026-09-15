गर्दन और कंधे की जकड़न को दूर करने के लिए करें ये 5 तरह के स्ट्रेच
क्या है खबर?
कई घंटों तक कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करने, गलत तरीके से सोने और तनाव आदि के कारण गर्दन और कंधे में जकड़न और दर्द की समस्या हो सकती है। हालांकि, कुछ सरल स्ट्रेचिंग की तकनीकें इस समस्या को दूर करने में मदद कर सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे स्ट्रेचिंग के अभ्यासों के बारे में बताते हैं, जिन्हें रोजाना कुछ मिनट करने से गर्दन और कंधे की जकड़न दूर हो सकती है।
#1
गर्दन को घुमाना
सबसे पहले जमीन पर सीधे बैठें और दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। इसके बाद अपने सिर को दाएं तरफ घुमाएं और फिर इसे बाएं तरफ घुमाएं।
यह प्रक्रिया एक चक्कर की तरह दिखेगी। इस तरह से गर्दन को घुमाने से उसके आसपास की मांसपेशियों को आराम मिलता है और जकड़न कम होती है।
इसे 5-10 बार करने के बाद विपरीत दिशा में भी दोहराएं। इससे गर्दन की मांसपेशियों को राहत मिलती है।
#2
हाथों से सिर को खींचें
इस स्ट्रेचिंग के अभ्यास के लिए सबसे पहले जमीन पर बैठकर अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएं और फिर इसे दाएं कान के पास लाएं। अब अपने बाएं हाथ से अपने सिर को धीरे-धीरे दाईं ओर खींचें जब तक कि आपको खिंचाव न महसूस होने लगे।
इस स्थिति में कुछ सेकंड रहने के बाद विपरीत दिशा में भी ऐसा ही करें। इस अभ्यास को 5-10 बार दोहराएं।
इससे गर्दन की जकड़न में राहत मिलती है।
#3
कंधों को सिकोड़ना
सबसे पहले जमीन पर किसी आरामदायक जगह पर बैठें और अपनी पीठ को सीधा रखें। अब अपने दोनों कंधों को धीरे-धीरे ऊपर की ओर खींचें, जैसे कि आप कंधे सिकोड़ रहे हों।
इस स्थिति में कुछ सेकंड तक रहने के बाद कंधों को धीरे-धीरे नीचे की ओर ले आएं। कंधों को ऊपर-नीचे करने की इस प्रक्रिया को 10 बार दोहराएं।
इससे कंधों की जकड़न और दर्द दूर होगा। यह अभ्यास कंधों के लिए फायदेमंद है।
#4
सिर को झुकाना
इस स्ट्रेचिंग के अभ्यास के लिए सबसे पहले जमीन पर किसी आरामदायक जगह पर बैठें और अपनी पीठ को सीधा रखें। अब अपने दाएं हाथ को अपने बाएं हाथ की कलाई पर रखें और धीरे-धीरे सिर को बाईं ओर झुकाएं।
इसे 5 सेकंड तक करें और फिर विपरीत दिशा में भी ऐसा ही करें। इस प्रक्रिया को 5-10 बार दोहराएं।
इससे गर्दन की मांसपेशियों को आराम मिलता है और कंधे भी रिलैक्स हो पाते हैं।
#5
कंधों को घुमाना
सबसे पहले जमीन पर किसी आरामदायक जगह पर बैठें और अपनी पीठ को सीधा रखें। इसके बाद अपने दोनों कंधों को आगे की ओर घुमाएं और फिर पीछे की ओर घुमाएं।
इस अभ्यास को 10 बार दोहराएं। आप चाहें तो खड़े होकर भी इस खिंचाव के अभ्यास को कर सकते हैं।
ऐसा करने से कंधों की जकड़न और दर्द की समस्या दूर हो जाएगी। यह अभ्यास कंधों के लिए बहुत फायदेमंद है।