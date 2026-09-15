गर्दन और कंधे की जकड़न के लिए स्ट्रेच

गर्दन और कंधे की जकड़न को दूर करने के लिए करें ये 5 तरह के स्ट्रेच

लेखन सयाली 11:15 am Sep 15, 202611:15 am

क्या है खबर?

कई घंटों तक कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करने, गलत तरीके से सोने और तनाव आदि के कारण गर्दन और कंधे में जकड़न और दर्द की समस्या हो सकती है। हालांकि, कुछ सरल स्ट्रेचिंग की तकनीकें इस समस्या को दूर करने में मदद कर सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे स्ट्रेचिंग के अभ्यासों के बारे में बताते हैं, जिन्हें रोजाना कुछ मिनट करने से गर्दन और कंधे की जकड़न दूर हो सकती है।