लंबे समय तक फ्लाइट में बैठने पर गर्दन में दर्द होता है? अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
लंबी फ्लाइट के दौरान गर्दन में दर्द होना एक आम समस्या है। यह दर्द कई कारणों से हो सकता है, जैसे सीट बेल्ट का दबाव, गलत मुद्रा में सोना या हिलने-डुलने की कमी। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप इस असुविधा से बच सकते हैं और अपनी यात्रा को आरामदायक बना सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी लंबी यात्रा का आनंद ले सकते हैं।
#1
गर्दन को सहारा दें
फ्लाइट के दौरान एक अच्छा गद्देदार नेक पिलो बहुत जरूरी होता है। यह आपके आराम को बढ़ाता है और गर्दन के दर्द को कम करता है।
बाजार में कई तरह के गद्देदार नेक पिलो उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ गर्मी और ठंड, दोनों में उपयोग किए जा सकते हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी तरह का नेक पिलो चुन सकते हैं।
यह आपके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प होगा।
#2
समय-समय पर खिंचाव करें
फ्लाइट के दौरान समय-समय पर खिंचाव करना बहुत जरूरी है। इससे आपकी मांसपेशियों में खून का प्रवाह बढ़ता है और दर्द कम होता है।
आप अपनी गर्दन को हल्के हाथों से घुमा सकते हैं, कंधों को ऊपर-नीचे कर सकते हैं और हाथों को फैलाकर कुछ खिंचाव वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं।
इससे आपकी मांसपेशियां लचीली बनी रहेंगी और आपको असुविधा नहीं होगी। यह सरल उपाय आपकी यात्रा को आरामदायक बना सकता है।
#3
सही तरीके से बैठें
फ्लाइट के दौरान सही तरीके से बैठना बहुत जरूरी है। आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए और कंधे पीछे की ओर होने चाहिए, ताकि गर्दन पर अतिरिक्त दबाव न पड़े।
अगर संभव हो तो अपने सिर को थोड़ा पीछे की ओर झुकाएं, ताकि आपकी गर्दन को प्राकृतिक सहारा मिल सके। इसके अलावा अपने पैरों को जमीन पर सीधा रखें और घुटनों को थोड़ा मोड़कर बैठें।
इस तरह बैठने का तरीका आपके लिए अधिक आरामदायक और सुरक्षित होगा।
#4
पानी पिएं और सेहतमंद नाश्ता करें
फ्लाइट के दौरान पानी पीते रहना जरूरी है, क्योंकि पानी की कमी गर्दन दर्द का कारण बन सकती है। इसलिए, यात्रा के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें।
साथ ही सेहतमंद नाश्ता, जैसे फल या मेवे लेते रहें, ताकि आपका ऊर्जा स्तर बना रहे और आपको थकान महसूस न हो। इसके अलावा चाय या कॉफी जैसे पेय पदार्थों से बचें, क्योंकि वे आपकी नींद प्रभावित कर सकते हैं।
इन उपायों से आप अपनी यात्रा को आरामदायक बना सकते हैं।
#5
आरामदायक कपड़े पहनें
फ्लाइट के दौरान आरामदायक कपड़े पहनना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तंग कपड़े आपकी मांसपेशियों पर दबाव डाल सकते हैं, जिससे दर्द बढ़ सकता है।
सूती या हल्के कपड़ों का चयन करें, जो आपकी त्वचा को सांस लेने देते हैं और आपको आरामदायक महसूस कराते हैं। इसके अलावा ढीले-ढाले कपड़े पहनें, ताकि आप फ्लाइट में आसानी से हिल-डुल सकें और आपकी मांसपेशियां सिकुड़ें नहीं।
इन सरल उपायों से आप अपनी यात्रा को सुखद बना सकते हैं।