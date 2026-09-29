लंबे समय तक फ्लाइट में बैठने पर गर्दन में दर्द होता है? अपनाएं ये 5 तरीके

फ्लाइट के दौरान पानी पीते रहना जरूरी है, क्योंकि पानी की कमी गर्दन दर्द का कारण बन सकती है। इसलिए, यात्रा के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें।

साथ ही सेहतमंद नाश्ता, जैसे फल या मेवे लेते रहें, ताकि आपका ऊर्जा स्तर बना रहे और आपको थकान महसूस न हो। इसके अलावा चाय या कॉफी जैसे पेय पदार्थों से बचें, क्योंकि वे आपकी नींद प्रभावित कर सकते हैं।

इन उपायों से आप अपनी यात्रा को आरामदायक बना सकते हैं।