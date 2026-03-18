नवरात्रि के उपवास के दौरान न करें ये 5 गलतियां, स्वास्थ्य पर हो सकता है असर

नवरात्रि के उपवास के दौरान कई लोग अपने खान-पान और दिनचर्या से जुड़ी कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो उन्हें पता भी नहीं चल पाती हैं। ये गलतियां उपवास के दौरान सेहत को प्रभावित कर सकती हैं और उपवास के फायदों को कम कर सकती हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको नवरात्रि के उपवास के दौरान बचना चाहिए।

#1 ज्यादा पानी न पीना उपवास के दौरान शरीर में पानी की कमी हो सकती है, इसलिए आपको अधिक पानी पीने की जरूरत है। अगर आप पानी का सेवन कम करते हैं तो इससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। पानी की कमी के कारण आपको चक्कर, सिरदर्द, थकान और मूड स्विंग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए रोजाना कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने की कोशिश करें।

#2 नमक का अधिक सेवन करना उपवास के दौरान लोग आलू और सिंघाड़े जैसी सब्जियों को नमक के साथ खाते हैं, लेकिन इसका अधिक सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल, नमक का अधिक सेवन करने से शरीर में पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण शरीर में सूजन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा इससे खून के दबाव में भी गड़बड़ी आ सकती है। इसलिए सीमित मात्रा में नमक का सेवन करें।

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#3 भूखे रहना है गलत उपवास के दौरान भूखे रहना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे शरीर में कमजोरी, चक्कर आना और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए भूखे न रहें, बल्कि उपवास के दौरान हल्का और पौष्टिक खाना खाएं। इसके लिए आप आलू की सब्जी, साबूदाना खिचड़ी, कुट्टू की रोटी और फलों का सेवन कर सकते हैं। इनसे आपको जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे और आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।

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#4 पोषक तत्वों की कमी रहना उपवास के दौरान पोषक तत्वों की कमी रहना एक आम गलती है। जब लोग उपवास रखते हैं तो वे सिर्फ आलू या सिंघाड़े जैसी सब्जियों का सेवन करते हैं, लेकिन इनसे शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इसलिए इन चीजों के साथ फलों और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों को भी अपनी खाने की सूची में शामिल करें ताकि आपको सभी जरूरी पोषक तत्व मिल सकें और आप स्वस्थ रह सकें।