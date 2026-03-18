गर्मियों के दौरान त्वचा को ठंडक दे सकती हैं ये 5 प्राकृतिक सामग्रियां, ऐसे करें इस्तेमाल

गर्मियों में बढ़ती गर्मी और उमस के कारण त्वचा को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। इससे निपटने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय आजमाते हैं, लेकिन कई बार ये असरदार नहीं होते हैं। ऐसे में क्यों न कुछ ऐसी प्राकृतिक सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाए, जो सदियों से भारतीयों द्वारा गर्मियों के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं और त्वचा को ठंडक देने में मदद कर सकती हैं। आइए उन प्राकृतिक सामग्रियों के बारे में जानते हैं।

#1 मुल्तानी मिट्टी मुल्तानी मिट्टी, जिसे फुलर्स अर्थ भी कहा जाता है, एक ऐसी प्राकृतिक सामग्री है, जो त्वचा को ठंडक देने के साथ-साथ इसे निखारने में भी मदद कर सकती है। लाभ के लिए मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल और नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं, फिर इसे 15 मिनट के बाद गुनगुने पानी से धो लें। इससे आपकी त्वचा में ताजगी और निखार आ सकता है।

#2 एलोवेरा एलोवेरा जेल में मौजूद खास गुण त्वचा को ठंडक देने के साथ ही हाइड्रेटेड रखने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए ताजे एलोवेरा जेल को अपने चेहरे पर लगाएं और इसे 10 से 15 मिनट के बाद गुनगुने पानी से धो लें। आप चाहें तो एलोवेरा जेल का सेवन भी कर सकते हैं, जिससे त्वचा की नमी बनी रहती है।

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#3 पुदीना पुदीने की पत्तियां न केवल ताजगी देती हैं, बल्कि इनमें ठंडक देने वाले गुण भी होते हैं। लाभ के लिए पुदीने की पत्तियों को पीसकर उनका रस निकाल लें, फिर इस रस में थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर इसे चेहरे पर लगाएं। 10 से 15 मिनट के बाद चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें। पुदीने की पत्तियों का सेवन भी आपको ताजगी दे सकता है।

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#4 खीरा खीरे में मौजूद हाइड्रेटिंग गुण त्वचा को ठंडक देने और आराम देने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए खीरे के रस को रुई की मदद से अपने चेहरे पर लगाएं। इसे 10 से 15 मिनट तक सूखने दें, फिर चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। आप चाहें तो खीरे की स्लाइस को भी अपने चेहरे पर लगा सकते हैं, जिससे त्वचा को ठंडक मिलती है।