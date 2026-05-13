मानसून के दौरान त्वचा हो रही है रूखी? इन 5 घरेलू नुस्खों को अपनाएं

मानसून के दौरान त्वचा का रूखा होना एक आम समस्या है। बारिश के मौसम में बढ़ती नमी और उमस के कारण त्वचा की प्राकृतिक नमी प्रभावित होती है, जिससे वह बेजान और रूखी दिखने लगती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिनसे आप अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज कर सकते हैं और उसे स्वस्थ रख सकते हैं। इन नुस्खों को अपनाकर आप मानसून में भी तरोताजा महसूस करेंगे।

#1 एलोवेरा जेल का करें इस्तेमाल एलोवेरा जेल एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है, जो त्वचा को गहराई से नमी देता है। इसमें ऐसे गुण होते हैं, जो जलन और लालिमा को कम करते हैं। रोजाना रात को सोने से पहले एलोवेरा जेल को अपने चेहरे और शरीर पर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। यह न केवल त्वचा को ठंडक पहुंचाता है, बल्कि उसे हाइड्रेटेड भी रखता है। इसके नियमित उपयोग से आपकी त्वचा मुलायम और चमकदार बनेगी।

#2 नारियल तेल से करें मालिश नारियल तेल एक बेहतरीन प्राकृतिक तेल है, जो त्वचा को गहराई से पोषण देता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा को मुलायम बनाते हैं और उसे हाइड्रेटेड रखते हैं। बारिश के मौसम में जब नमी बहुत ज्यादा होती है, तब नारियल तेल त्वचा को सूखने से बचाता है। इसे लगाने से पहले अपने चेहरे को धो लें और फिर हल्के हाथों से नारियल तेल लगाएं। इसे रातभर छोड़ दें ताकि यह पूरी तरह से अवशोषित हो जाए।

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#3 शहद और नींबू का मिश्रण लगाएं शहद और नींबू का मिश्रण त्वचा की सफाई करने और उसे नमी देने में मदद करता है। शहद प्राकृतिक मॉइस्चराइजर होता है जबकि नींबू विटामिन-C से भरपूर होता है, जो त्वचा को चमकदार बनाता है। एक चम्मच शहद में कुछ बूंदे नींबू का रस मिलाएं और इसे अपने चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें। यह मिश्रण आपकी त्वचा को ताजगी भरा महसूस कराएगा और उसे मुलायम बनाएगा।

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#4 बादाम का तेल लगाएं बादाम का तेल विटामिन-E से भरपूर होता है, जो त्वचा की कोशिकाओं को नया जीवन देता है और उसे स्वस्थ रखता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो हानिकारक तत्वों से लड़ते हैं और त्वचा को युवा बनाए रखते हैं। रोजाना रात को सोने से पहले बादाम का तेल अपने चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। इसे कुछ मिनट तक छोड़ दें ताकि यह पूरी तरह से अवशोषित हो जाए।