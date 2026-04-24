प्राकृतिक उपचारों को मानते हैं ज्यादा प्रभावी? जानिए 5 स्वास्थ्य मिथक

हमारे देश में प्राकृतिक उपचारों को ज्यादा प्रभावी माना जाता है। इसका कारण यह है कि प्राकृतिक उपचारों का प्रभाव लंबे समय तक रहता है और इनके सेवन से शरीर पर कोई नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ता है। हालांकि, कई लोग प्राकृतिक उपचारों के बारे में इतनी जानकारी नहीं रखते हैं और इस कारण कई गलतियां कर बैठते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं।

#1 पानी में नींबू का रस मिलाकर पीने से पहले डॉक्टर की लें सलाह नींबू विटामिन-C का अच्छा स्त्रोत है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकता है। इसलिए कई लोग पानी में नींबू का रस मिलाकर पीने की सलाह देते हैं, लेकिन ये हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को पेट से जुड़ी कोई समस्या है, तो उसे नींबू पानी नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को गुर्दे में पथरी की समस्या है, तो उसे भी नींबू पानी नहीं पीना चाहिए।

#2 हर दिन हल्दी का सेवन करना है गलत हल्दी को सूजन कम करने, घाव भरने और शरीर की रक्षा करने वाले गुणों का अच्छा स्त्रोत माना जाता है, जिस कारण इसका प्राकृतिक चिकित्सा में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि आप हर दिन इसका सेवन करें। दरअसल, हल्दी में एक तत्व होता है, जो शरीर में एसिड के उत्पादन को बढ़ा सकता है और इससे एसिडिटी की समस्या हो सकती है। अगर आप हर दिन हल्दी का सेवन करते हैं तो इसे कम कर दें।

Advertisement

#3 प्राकृतिक रूप से दर्द को सहन करने की आदत डालें प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जानने वाले लोग मानते हैं कि प्राकृतिक रूप से दर्द सहना अच्छा है। हालांकि, कई बार दर्द सहन करना खतरनाक हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ गया है, तो उसे दर्द सहन करने की बजाय तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरह की चोट या संक्रमण के कारण असहनीय दर्द होने पर भी प्राकृतिक चिकित्सा की बजाय डॉक्टर से संपर्क करें।

Advertisement

#4 हर्बल चाय का सेवन करना है गलत हर्बल चाय कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने का दावा करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इसे बिना सोचे-समझे पीते रहें। हर्बल चाय में कई जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनसे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए कैफीन युक्त हर्बल चाय का सेवन अनिद्रा और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ हर्बल चाय में ऐसे तत्व होते हैं, जिनसे शरीर को एलर्जी हो सकती है।