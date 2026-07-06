हमेशा कम कैलोरी वाले नहीं होते हैं ये प्राकृतिक खाद्य पदार्थ, सोच-समझकर करें सेवन
क्या है खबर?
आजकल लोग वजन को नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का सेवन करने लगे हैं। कई लोग तो यह मानते हैं कि प्राकृतिक खाद्य पदार्थ हमेशा कम कैलोरी वाले होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कई बार प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में कैलोरी की मात्रा इतनी अधिक होती है कि वे वजन घटाने के बजाय वजन बढ़ने का कारण बन सकते हैं। आइए आज हम आपको ऐसे ही प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं।
#1
एवोकाडो
एवोकाडो एक ऐसा फल है, जो फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, B-कॉम्प्लेक्स विटामिन और एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। यह फल कई पोषक तत्वों से समृद्ध होने के कारण वजन घटाने में मदद कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह कम कैलोरी वाला है। दरअसल, एवोकाडो में लगभग 250 कैलोरी होती है और अगर आप इसका अधिक सेवन करते हैं तो इससे वजन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है।
#2
सूखे मेवे
सूखे मेवे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, जिनमें पोषक तत्वों के साथ-साथ कैलोरी की मात्रा भी अधिक होती है। इनमें बादाम, काजू, किशमिश, खजूर, अंजीर और अखरोट आदि शामिल हैं। इनमें चर्बी और कैलोरी की अधिक मात्रा होती है, इसलिए इनका अधिक सेवन मोटापे का कारण बन सकता है। हालांकि, इनका सेवन सीमित मात्रा में करने से आप कई फायदे पा सकते हैं। इसलिए, इन्हें संतुलित मात्रा में ही खान-पान का हिस्सा बनाएं।
#3
शहद
शहद को प्राकृतिक मिठास का बेहतरीन स्त्रोत माना जाता है। यह कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है और कई स्वास्थ्य लाभ देने में सक्षम है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि शहद कम कैलोरी वाला होता है। शहद में चीनी की अधिक मात्रा होती है, इसलिए इसमें एक चम्मच के हिसाब से करीब 64 कैलोरी होती है। ऐसे में अगर आप शहद का अधिक सेवन करते हैं तो इससे वजन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है।
#4
सूखी खुबानी
सूखी खुबानी एक ऐसा फल है, जो कई विटामिन, खनिज और एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। यह फल पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और आयरन का एक बेहतरीन स्रोत है। यह फल कई शारीरिक समस्याओं से राहत दिलाने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद कर सकता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि यह कम कैलोरी वाला होता है। एक सूखी खुबानी में करीब 48 कैलोरी होती है। ऐसे में इसे कम मात्रा में ही खाना सही रहता है।