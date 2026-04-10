चेहरे पर तुरंत निखार लाने में मदद कर सकते हैं ये फेस पैक, जानिए इनकी रेसिपी

चेहरे पर निखार लाने के लिए लोग न जाने कितने उपाय आजमाते हैं, फिर भी उन्हें मनचाह परिणाम नहीं मिल पाता है। इसका कारण यह है कि किमती प्रोडक्ट्स में कैमिकल्स होते हैं, जो लंबे समय तक त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे फेस पैक की रेसिपी बताते हैं, जो प्राकृतिक तत्वों से बनाए जा सकते हैं और त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बना सकते हैं।

#1 मुल्तानी मिट्टी और नींबू के रस का फेस पैक सबसे पहले एक कटोरी में मुल्तानी मिट्टी और नींबू के रस की बराबर मात्रा मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं। 15 मिनट के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। मुल्तानी मिट्टी त्वचा के अतिरिक्त तेल को सोखती है और गहराई से साफ करती है, जबकि नींबू के रस में विटामिन-C होता है, जो त्वचा को चमकदार बनाता है। इस फेस पैक का नियमित उपयोग आपकी त्वचा को ताजगी और निखार देगा।

#2 हल्दी और दही का फेस पैक एक कटोरी में एक चम्मच हल्दी पाउडर और दो चम्मच दही मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें, फिर इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट तक सूखने दें। इसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। यह फेस पैक त्वचा की गहराई से सफाई करता है और निखार लाता है। हल्दी में ऐसे तत्व होते हैं जो त्वचा को स्वस्थ रखते हैं और दही त्वचा को मुलायम बनाता है।

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#3 चंदन और गुलाब जल का फेस पैक सबसे पहले एक चम्मच चंदन पाउडर और आवश्यकतानुसार गुलाब जल मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं। 15-20 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। चंदन पाउडर त्वचा की रंगत को समान बनाता है और गुलाब जल ताजगी प्रदान करता है। यह फेस पैक त्वचा को मुलायम बनाता है और निखार लाता है, जिससे आपका चेहरा चमकदार दिखता है।

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#4 बेसन और दूध का फेस पैक एक कटोरी में एक चम्मच बेसन और दो चम्मच दूध मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें, फिर इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और सूखने दें। सूखने के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। बेसन मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाता है और दूध नमी प्रदान करता है। यह फेस पैक त्वचा को मुलायम बनाता है और निखार लाता है, जिससे आपका चेहरा चमकदार दिखता है।