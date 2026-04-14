घर को ताजा रखने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके, जल्द दिखेगा असर

अधिकांश लोग अपने घर को साफ-सुथरा रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन घर से आने वाली गंध को दूर करने के लिए कुछ खास नहीं करते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे प्राकृतिक तरीके बताने जा रहे हैं, जो घर की गंध को दूर करने के साथ ही ताजगी का एहसास दिलाएंगे। इन तरीकों को अपनाना भी काफी आसान है और इन्हें इस्तेमाल करना भी सुरक्षित है।

#1 नींबू और अदरक का तरीका नींबू और अदरक का तरीका न केवल घर की गंध को दूर करता है, बल्कि ताजगी का एहसास भी देता है। इसे बनाने के लिए एक पैन में पानी, नींबू का रस और अदरक के टुकड़े डालकर उबालें। जब पानी उबल जाए तो इसे ठंडा करके स्प्रे बोतल में भर लें। इस मिश्रण को घर के अलग-अलग हिस्सों में छिड़कें। यह तरीका न केवल घर को ताजा रखता है, बल्कि कीटाणुओं से भी बचाव करता है।

#2 लैवेंडर और पुदीने का तरीका लैवेंडर और पुदीने का तरीका तनाव को कम करने और मन को शांत करने में मदद करता है। इसे बनाने के लिए एक पैन में पानी, लैवेंडर का तेल और पुदीने का तेल डालकर उबालें। जब मिश्रण उबल जाए तो इसे ठंडा करके स्प्रे बोतल में भर लें। इस मिश्रण को घर के अलग-अलग हिस्सों में छिड़कें। यह तरीका न केवल घर को ताजा रखता है, बल्कि मूड को भी बेहतर बनाता है।

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#3 संतरे और रोजमेरी का तरीका संतरे और रोजमेरी का तरीका ऊर्जा और ताजगी का एहसास दिलाता है। इसे बनाने के लिए एक पैन में पानी, संतरे का छिलका, नींबू का छिलका और रोजमेरी की डंडी डालकर उबालें। जब मिश्रण उबल जाए तो इसे ठंडा करके स्प्रे बोतल में भर लें। इस मिश्रण को घर के अलग-अलग हिस्सों में छिड़कें।

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#4 वनिला और दालचीनी का तरीका वनिला और दालचीनी का तरीका गर्माहट और आराम का एहसास देता है। इसे बनाने के लिए एक पैन में पानी, वनिला का अर्क और दालचीनी पाउडर डालकर उबालें। जब मिश्रण उबल जाए तो इसे ठंडा करके स्प्रे बोतल में भर लें। इस मिश्रण को घर के अलग-अलग हिस्सों में छिड़कें। यह तरीका न केवल घर को ताजा रखता है, बल्कि सर्दियों में गर्माहट का एहसास भी दिलाता है।