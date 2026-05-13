मानसून के दौरान नाखूनों की देखभाल के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, रहेंगे स्वस्थ

मानसून के दौरान बढ़ती नमी के कारण नाखूनों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस मौसम में नाखूनों में फंगस, पीलापन और टूटने जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। इसलिए इस मौसम में नाखूनों की अतिरिक्त देखभाल करना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर मानसून के दौरान भी आपके नाखून स्वस्थ और सुंदर बने रह सकते हैं।

#1 हाथों को साफ रखें मानसून के दौरान अक्सर हाथों पर गंदगी और कीटाणु जमा हो जाते हैं, जो नाखूनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोएं। इसके अलावा बाहर जाते समय और किसी भी गंदे सतह को छूने के बाद हाथों को साफ करने वाले जेल से साफ करें। इससे नाखूनों में कीटाणु नहीं पनपेंगे और वे स्वस्थ रहेंगे। इस तरह से आप अपने नाखूनों को सुरक्षित रख सकते हैं।

#2 नमी बनाए रखें मानसून में अधिक नमी के कारण त्वचा और नाखूनों में फंगस पनपने की संभावना बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए अपने हाथों को रोजाना नम रखें। इसके लिए आप गुलाब जल, जैतून के तेल या फिर कोई अच्छा क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीजें नाखूनों को नमी प्रदान करने के साथ उन्हें स्वस्थ रख सकती हैं।

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#3 नियमित रूप से काटें नाखून मानसून के दौरान नाखूनों को नियमित रूप से काटना जरूरी है क्योंकि लंबे नाखून गंदगी और कीटाणु को आसानी से आकर्षित करते हैं। इससे फंगस पनपने का खतरा बढ़ जाता है। अपने नाखूनों को हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर काटें और उन्हें सही आकार दें। इसके अलावा नाखूनों को साफ और सूखा रखें ताकि कीटाणु न पनप सकें। इस प्रकार नाखूनों की देखभाल की जा सकती है।

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#4 समय-समय पर करें क्यूटिकल की देखभाल क्यूटिकल आपके नाखूनों की सुरक्षा करती है, लेकिन मानसून में ये सूखकर फट सकती हैं। इससे बचने के लिए अपने क्यूटिकल की नियमित देखभाल करें। इसके लिए आप जैतून का तेल या फिर बादाम का तेल लगा सकते हैं। ये तेल आपके क्यूटिकल को नम बनाएंगे और उन्हें फटने से बचाएंगे। इससे आपके नाखून मजबूत और स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा आप क्यूटिकल के लिए विशेष क्रीम या तेल का भी उपयोग कर सकते हैं।