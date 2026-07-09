रोजाना कुछ मिनट करें नाड़ी शोधन प्राणायाम, इससे मिलेंगे कई स्वास्थ्य लाभ

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रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना

नाड़ी शोधन प्राणायाम रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे कोशिकाएं बेहतर तरीके से काम करती हैं। यह प्रक्रिया सफेद रक्त कोशिकाओं को सक्रिय करती है, जो संक्रमण से लड़ने में सक्षम बनाती हैं। इस प्रकार नाड़ी शोधन प्राणायाम कई प्रकार से हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसे रोजाना कुछ मिनट जरूर करें ताकि इसके सभी लाभ प्राप्त हो सकें।