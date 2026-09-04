गुजरात के पारंपरिक व्यंजनों में से एक मुठिया है सेहत के लिए फायदेमंद
क्या है खबर?
गुजरात का पारंपरिक नाश्ता मुठिया न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत लाभकारी है। यह खस्ता और कुरकुरा स्नैक अलग-अलग सब्जियों और मसालों से तैयार किया जाता है, जो इसे खास बनाते हैं। मुठिया बनाने में उपयोग की जाने वाली सामग्रियां जैसे कि लौंग, धनिया, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च इसे स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाती हैं। आइए जानते हैं कि मुठिया खाने से क्या-क्या सेहत के लाभ मिल सकते हैं।
#1
वजन घटाने में मददगार
मुठिया का सेवन वजन घटाने में मदद कर सकता है। इसमें कम कैलोरी होती हैं और यह फाइबर से भरपूर होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है।
यह नाश्ता वजन कम करने वाले खाने का एक अच्छा हिस्सा हो सकता है, जिससे आप अधिक खाने से बच सकते हैं और अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं।
इसके नियमित सेवन से आप संतुलित आहार के साथ स्वस्थ रह सकते हैं।
#2
पाचन में सुधार करता है
मुठिया में शामिल सब्जियां और मसाले पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद फाइबर और मसालों का संयोजन आंत के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है।
यह कब्ज और गैस जैसी समस्याओं को दूर रखता है और पाचन को सुचारू बनाता है।
इसके नियमित सेवन से आंत का संतुलन बना रहता है और पाचन सही तरीके से काम करता है, जिससे आप स्वस्थ और हल्का महसूस करते हैं।
#3
रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है
मुठिया में लौंग, धनिया, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च जैसे मसाले होते हैं, जो रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं।
ये मसाले विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जो शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं।
इसके अलावा ये मसाले शरीर की सूजन को कम करते हैं और इसे स्वस्थ रखते हैं। इन गुणों के कारण मुठिया का सेवन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है।
#4
दिल के लिए फायदेमंद
मुठिया का सेवन दिल के लिए बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें कम मात्रा में तेल का उपयोग किया जाता है। इसमें मौजूद मसाले जैसे धनिया और अदरक दिल को स्वस्थ रखते हैं और रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं।
इसके अलावा ये मसाले कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित करते हुए दिल की बीमारियों के जोखिम को कम करते हैं। इस प्रकार मुठिया का सेवन आपके दिल को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है।
#5
गर्भवती महिलाओं के लिए लाभकारी
गर्भवती महिलाओं के लिए भी मुठिया एक अच्छा नाश्ता हो सकता है क्योंकि इसमें आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन जैसे जरूरी पोषक तत्व शामिल होते हैं, जो गर्भावस्था के दौरान महत्वपूर्ण होते हैं। ये पोषक तत्व मां और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं।
इस प्रकार मुठिया न केवल एक स्वादिष्ट नाश्ता है बल्कि कई प्रकार के सेहत के लाभ भी प्रदान करता है। इसे अपनी खुराक में शामिल करके आप स्वस्थ रह सकते हैं।