मुठिया के सेवन से मिलने वाले फायदे

गुजरात के पारंपरिक व्यंजनों में से एक मुठिया है सेहत के लिए फायदेमंद

लेखन अंजली 06:05 pm Sep 04, 202606:05 pm

क्या है खबर?

गुजरात का पारंपरिक नाश्ता मुठिया न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत लाभकारी है। यह खस्ता और कुरकुरा स्नैक अलग-अलग सब्जियों और मसालों से तैयार किया जाता है, जो इसे खास बनाते हैं। मुठिया बनाने में उपयोग की जाने वाली सामग्रियां जैसे कि लौंग, धनिया, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च इसे स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाती हैं। आइए जानते हैं कि मुठिया खाने से क्या-क्या सेहत के लाभ मिल सकते हैं।