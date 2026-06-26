सरसों का तेल बनाम नारियल का तेल

सरसों का तेल बनाम नारियल का तेल: जानिए खाना पकाने के लिए किसका करना चाहिए इस्तेमाल

लेखन अंजली 10:34 am Jun 26, 202610:34 am

क्या है खबर?

भारतीय रसोई में सरसों का तेल और नारियल का तेल दोनों ही अहम स्थान रखते हैं। ये दोनों तेल अपने-अपने तरीके से व्यंजनों को स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाते हैं। हालांकि, जब बात सेहत की आती है तो कई लोग उलझन में रहते हैं कि इन दोनों में से कौन-सा तेल बेहतर है। इस लेख में हम दोनों तेलों की खासियत, फायदे और उपयोग के बारे में विस्तार से जानेंगे ताकि आप सही चुनाव कर सकें।