न्यूयॉर्क के इन 5 स्ट्रीट फूड को जरूर आजमाएं, नहीं भूल पाएंगे स्वाद
क्या है खबर?
न्यूयॉर्क अपने स्वादिष्ट और अलग-अलग तरह के खाने के लिए मशहूर है। यहां की सड़कों पर मिलने वाले खाने में आपको हर तरह का स्वाद मिलेगा। इन स्ट्रीट फूड में स्वाद, ताजगी और अलग अंदाज का मेल होता है। अगर आप न्यूयॉर्क घूमने जा रहे हैं तो इन 5 स्ट्रीट फूड को खाना न भूलें। ये खाने की चीजें आपकी यात्रा को और भी खास बना देंगी और आपको एक अलग अनुभव देंगी।
#1
हॉट डॉग
न्यूयॉर्क का हॉट डॉग सबसे पसंदीदा स्ट्रीट फूड में से एक है। इसे खास तरीके से तैयार किया जाता है, जिसमें नरम ब्रेड, तले हुए सॉसेज और अलग-अलग तरह की टॉपिंग, जैसे प्याज, टमाटर और मसाले डाले जाते हैं।
इसे गर्मा-गर्म परोसा जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी अच्छा लगता है। हॉट डॉग का स्वाद इतना मजेदार होता है कि इसे खाने के बाद आप इसे बार-बार खाना चाहेंगे।
#2
प्रेटजेल
न्यूयॉर्क की सड़कों पर मिलने वाला प्रेटजेल एक खास नमकीन ब्रेड है। इसे बड़े आकार में बनाया जाता है और ऊपर से नमक छिड़का जाता है।
प्रेटजेल को ताजा और गर्मा-गर्म परोसा जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। यह खाने में हल्का और स्वादिष्ट होता है, जो चलते-फिरते खाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
इसे खाने के बाद इसका अनोखा स्वाद आपकी यादों में हमेशा रहेगा।
#3
रॉल्ड आइसक्रीम
रॉल्ड आइसक्रीम न्यूयॉर्क में एक नई और मजेदार खाने की चीज है। इसे ठंडी प्लेट पर दूध और दूसरी सामग्री डालकर बनाया जाता है।
फिर इसे रोल करके परोसा जाता है। यह आइसक्रीम देखने में सुंदर लगती है और स्वाद में भी बहुत खास होती है।
इसके साथ आप अलग-अलग तरह की टॉपिंग, जैसे चॉकलेट, फल या क्रीम डाल सकते हैं। यह मिठाई गर्मियों में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है और इसे खाकर हर कोई खुश हो जाता है।
#4
चुरोस
चुरोस न्यूयॉर्क में मिलने वाला एक मीठा और कुरकुरा स्नैक है। इसे तला जाता है और ऊपर से चीनी छिड़की जाती है।
इसे चॉकलेट या कारमेल सॉस के साथ परोसा जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। चुरोस खाने में हल्का और स्वादिष्ट होता है, जो हर उम्र के लोगों को पसंद आता है।
इसका कुरकुरापन और मीठा स्वाद इसे एक बेहतरीन स्ट्रीट फूड बनाता है, जो सभी को पसंद आता है।
#5
पिज्जा
न्यूयॉर्क आने वालों को यहां का खास पिज्जा जरूर आजमाना चाहिए। यहां मिलने वाला पिज्जा एक बड़ी स्लाइस के तौर पर भी बेचा जाता है, जिसे लोग आसानी से चलते-चलते भी खा सकते हैं।
इसमें अलग-अलग तरह की टॉपिंग डाली जाती हैं, जैसे चीज, सब्जियां और प्रोटीन आदि। साथ ही यहां पर पिज्जा के साथ चीज से बनी हुई डिप भी दी जाती हैं, जो पिज्जा के स्वाद को दोगुना कर देती हैं।