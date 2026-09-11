न्यूयॉर्क के इन 5 स्ट्रीट फूड को जरूर आजमाएं, नहीं भूल पाएंगे स्वाद

रॉल्ड आइसक्रीम न्यूयॉर्क में एक नई और मजेदार खाने की चीज है। इसे ठंडी प्लेट पर दूध और दूसरी सामग्री डालकर बनाया जाता है।

फिर इसे रोल करके परोसा जाता है। यह आइसक्रीम देखने में सुंदर लगती है और स्वाद में भी बहुत खास होती है।

इसके साथ आप अलग-अलग तरह की टॉपिंग, जैसे चॉकलेट, फल या क्रीम डाल सकते हैं। यह मिठाई गर्मियों में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है और इसे खाकर हर कोई खुश हो जाता है।