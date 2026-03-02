अनानास के शौकीनों को एक बार जरूर आजमानी चाहिए ये 5 रेसिपी

अनानास एक ऐसा फल है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसमें विटामिन-C, पोटेशियम और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है। इसके गुण शरीर को कई बीमारियों से बचाते हैं। क्या आप जानते हैं कि अनानास से कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? आइए आज हम आपको अनानास के व्यंजनों के बारे में बताते हैं, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगी।

#1 अनानास की खीर अनानास की खीर एक खास मिठाई है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को दूध में पकाया जाता है, फिर उसमें ताजे अनानास के टुकड़े मिलाए जाते हैं। इसे मीठा करने के लिए चीनी या गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर से काजू और बादाम डालकर सजाया जाता है। यह खीर न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है।

#2 अनानास का रायता गर्मियों में ठंडे-ठंडे रायते का कोई मुकाबला नहीं होता। अगर आप अपने रायते को थोड़ा अलग बनाना चाहते हैं तो इसमें ताजे अनानास के टुकड़े मिला सकते हैं। इसे बनाने के लिए दही में थोड़ा सा कटा हुआ अनानास मिलाएं, फिर उसमें भुना जीरा पाउडर, नमक और थोड़ा सा चीनी डालें। यह रायता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और आपके भोजन को एक नया स्वाद देगा।

#3 अनानास की सब्जी अगर आपको मीठा-खट्टा स्वाद पसंद है तो अनानास की सब्जी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, लहसुन और अदरक को भूनें, फिर इसमें कटे हुए टमाटर डालकर पकाएं। अब इसमें कटे हुए ताजे अनानास के टुकड़े डालें और मसाले जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर मिलाकर पकाएं। अंत में थोड़ी क्रीम डालकर इसे गर्मागर्म परोसें।

#4 अनानास की चटनी चटनियां भारतीय खाने का अहम हिस्सा होती हैं। अगर आप अपनी चटनी को नया स्वाद देना चाहते हैं तो इसमें ताजे अनानास का उपयोग कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अनानास को छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें अदरक-लहसुन, हरी मिर्च, नमक और थोड़े से सिरके के साथ पीस लें। यह चटनी आपके खाने का स्वाद बढ़ा देगी और इसे नया रूप देगी।